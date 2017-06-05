Названы 3 лучших кроссовера не дороже 800 тысяч
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Названы 3 лучших кроссовера не дороже 800 тысяч
Июнь 05 20:57 2017

ТОП-3 доступных кроссоверов в России.

Автомобильные эксперты составили рейтинг кроссоверов в России стоимостью до 800 тысяч рублей. Автомобили в секторе SUV в последнее время очень востребованы в РФ, а их продажи демонстрируют стабильный рост.

На первой строчке в списке оказался популярный у российских автомобилистов кроссовер Renault Duster. Его цена колеблется от 640 000 рублей (за базовую комплектацию) до 780 000 (в комплектации Expression). При цене до 800 тысяч рублей переднеприводный «паркетник» оснащен 1,6-литровым двигателем работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой».Renault Duster

Второе место в рейтинге занял кроссовер Hyundai Creta, который довольно быстро заслужил уважение российских автовладельцев. Это также переднеприводный автомобиль с 1,6-литровым двигателем выдающим 123 л.с. Мотор трудится совместно с 6-ступенчатой МКПП. Цена машины 790 00 рублей.

Третью позицию эксперты присудили китайскому Lifan Myway, продажи которого в России начнутся летом этого года. В России автомобиль будет представлен модификацией с 1,8-литровой силовой установкой работающей с 5-ступенчатой МКП.Lifan Myway 2016

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Hyundai CretaLifan MywayRenault Dusterкроссоверырейтинг продаж
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Boris Trubachev
    Июнь 05, 21:20 #1 Boris Trubachev

    недоприводы… (((

  2. михаил отрешко
    Июнь 05, 21:49 #2 михаил отрешко

    Это чтож за эксперты такие список составляли, что лифон у них оказался лучше Сандеро и Каптюра???)))))

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