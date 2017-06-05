Названы 3 лучших кроссовера не дороже 800 тысяч 198

ТОП-3 доступных кроссоверов в России.

Автомобильные эксперты составили рейтинг кроссоверов в России стоимостью до 800 тысяч рублей. Автомобили в секторе SUV в последнее время очень востребованы в РФ, а их продажи демонстрируют стабильный рост.

На первой строчке в списке оказался популярный у российских автомобилистов кроссовер Renault Duster. Его цена колеблется от 640 000 рублей (за базовую комплектацию) до 780 000 (в комплектации Expression). При цене до 800 тысяч рублей переднеприводный «паркетник» оснащен 1,6-литровым двигателем работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Второе место в рейтинге занял кроссовер Hyundai Creta, который довольно быстро заслужил уважение российских автовладельцев. Это также переднеприводный автомобиль с 1,6-литровым двигателем выдающим 123 л.с. Мотор трудится совместно с 6-ступенчатой МКПП. Цена машины 790 00 рублей.

Третью позицию эксперты присудили китайскому Lifan Myway, продажи которого в России начнутся летом этого года. В России автомобиль будет представлен модификацией с 1,8-литровой силовой установкой работающей с 5-ступенчатой МКП.

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