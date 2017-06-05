Легендарный Nissan Patrol ушел из России
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Легендарный Nissan Patrol ушел из России
Июнь 05 18:59 2017

Знаменитый Nissan Patrol перестали продавать в России.

Российское представительство компании Nissan сообщило о прекращении продаж полноразмерного внедорожника Patrol.

В целях оптимизации продуктовой линейки в России и следуя выбранной стратегии с упором на кроссоверы, производящиеся в стране, компания приняла решение остановить поставки Nissan Patrol из Японии. Усилия по продвижению и реализации на российском рынке будут сконцентрированы на кроссоверах Qashqai, X-Trail и Murano,

— сообщил директор по PR представительства Nissan Роман Скольский.

Цена автомобиля на российском рынке от 3 550 000 рублей, и особым спросом модель не пользовалась. Если в 2014 году в ГИБДД было зарегистрировано 1 135 экземпляров данной модели, то уже в 2016 году — только 213 единиц, а за первые четыре месяца текущего года менее 50 машин.

Как считают эксперты, автомобиль не пользовался успехом у отечественных покупателей не только из-за внушительного ценника, но и благодаря отсутствию в моторной линейке предложений с дизелем.Nissan Patrol 2010

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Nissannissan patrolвнедорожникЛегендарныйпрекращение продаж
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Andrey Starikov
    Июнь 05, 19:59 #1 Andrey Starikov

    Еще один настоящий внедорожник «-» Для меня дороговато, но помечтать……………….

  2. Sergey Derevyanko
    Июнь 05, 20:18 #2 Sergey Derevyanko

    Внедорожник со стразами…. Не гнались бы только за премиумом — покупали бы, по более низкой цене, а так……

  3. михаил отрешко
    Июнь 05, 20:22 #3 михаил отрешко

    Какие эпитеты! Легендарный, знаменитый! А по факту — уничтожитель бензина рассчитанный исключительно на зажиточных арабов. Как написали про него в заголовке статьи одного из автомобильных журналов: «Большое недоразумение». И в этом, весь Патрол последнего поколения.

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