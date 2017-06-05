Легендарный Nissan Patrol ушел из России 200

Знаменитый Nissan Patrol перестали продавать в России.

Российское представительство компании Nissan сообщило о прекращении продаж полноразмерного внедорожника Patrol.

В целях оптимизации продуктовой линейки в России и следуя выбранной стратегии с упором на кроссоверы, производящиеся в стране, компания приняла решение остановить поставки Nissan Patrol из Японии. Усилия по продвижению и реализации на российском рынке будут сконцентрированы на кроссоверах Qashqai, X-Trail и Murano,

— сообщил директор по PR представительства Nissan Роман Скольский.

Цена автомобиля на российском рынке от 3 550 000 рублей, и особым спросом модель не пользовалась. Если в 2014 году в ГИБДД было зарегистрировано 1 135 экземпляров данной модели, то уже в 2016 году — только 213 единиц, а за первые четыре месяца текущего года менее 50 машин.

Как считают эксперты, автомобиль не пользовался успехом у отечественных покупателей не только из-за внушительного ценника, но и благодаря отсутствию в моторной линейке предложений с дизелем.

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