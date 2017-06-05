Дорога свяжет Киевское шоссе с аэропортом Остафьево 25

До конца года Киевское шоссе и аэропорт Остафьево соединит новая трасса.

До конца текущего года в столице планируют ввести в эксплуатацию участок дороги от Киевского шоссе до аэропорта Остафьево. Длина первого участка четырехполосной трассы составляет 12,6 километров, а общая протяженность – 16,6 километров.

Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, строительство дороги финансируется из городского бюджета, согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.

Длина всей трассы составит 16,6 км. Она свяжет дорогу М3 «Украина», город Московский, деревни Сосенка и Ямонтово, автодорогу в Коммунарке и аэропорт Остафьево,

— рассказал Жидкин.

По словам чиновника, четырехполосная магистраль будет оборудована дождевой канализацией, наружным освещением и 24 светофорами, просторными тротуарами и съездами для маломобильных граждан. Также руководитель департамента отметил, что сейчас в Новой Москве ведется строительство и реконструкция десяти дорог.

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