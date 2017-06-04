Volkswagen приостановил выпуск нескольких моделей 126

Volkswagen снимает с конвейера в Калуге ряд моделей .

Немецкий концерн Volkswagen на заводе в Калуге приостановил выпуск тех моделей, которые изготавливались по сборочному производству. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума-2017 (ПМЭФ) сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Volkswagen приостановил производство тех моделей, которые он собирал, где это было просто чисто сборочное производство, без локализации. Это автомобили Audi, потом Volkswagen Touareg. Я думаю, что таким образом он просто, как мне кажется, захотел понять, какие правила у нас существуют в нашей стране,

— сказал Артамонов. В настоящее время на калужском заводе осуществляется крупноузловая сборка Audi А6 и А8. В конце мая этого года стало известно, что Volkswagen прекратил сборку на заводе в Калуге внедорожника Touareg. В настоящее время модель Touareg не собирается в России, но импортируется и по-прежнему успешно продается. По последним данным Volkswagen, уровень локализации на калужском заводе составляет 50%. Губернатор отметил, что Volkswagen второй год подряд уверенно наращивает объемы производства.

Более того, мы очень мощно наращиваем экспорт всех видов продукции, в том числе предприятий автомобилестроения,

— добавил Артамонов.

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