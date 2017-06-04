Peugeot показала обновленный хэтчбек 308 20

Рассекречена обновленная линейка Peugeot 308.

Изменения во внешности хэтчбека скорее косметические: 308 получил слегка модернизированные бамперы, доработанную заднюю оптику и новые варианты дизайна колесных дисков. Кроме того, у хэтчбека появился новый цвет кузова под названием Pyrite Beige, который заменит серый оттенок Aliminium Grey. Изменения в интерьере исчерпываются обновленным рычагом КПП, новой мультимедийной системой и новыми вариантами отделки салона.

А вот в моторной линейке изменений куда больше. У Peugeot 308 появился обновленный бензиновый мотор PureTech 130 S&S объемом 1,2 л, который, как утверждается, стал значительно чище – в первую очередь, благодаря фильтру твердых частиц. Расход топлива уменьшен на 4%. Работает этот мотор вместе с новой 6-ступенчатой механикой. У модели также появился совершенно новый 1,6-литровый дизель BlueTech 130 S&S, в процессе разработки которого, как отмечает производитель, было получено более 200 патентов. Он развивает на 10 л.с. больше предшественника, потребляет на 6% меньше топлива и соответствует экологическим стандартам, которые будут введены лишь в 2020 году.

У «заряженного» Peugeot 308 GT, который оснащается 180-сильным дизельным мотором, появился новый восьмиступенчатый «автомат» – он заменил 6-диапазонную АКППу. Несмотря на увеличенное количество ступеней, коробка стала меньше, а вес ее снизился на 2 кг. Оптимизация работы агрегата обеспечивает 7-процентное снижение потребления топлива.

Наконец, французы поделились и некоторыми подробностями о «горячем» Peugeot 308 GTi. В отличии от стандартных версий он получит иной аэродинамическим пакет, спортивный интерьер, уменьшенный на 11 мм клиренс и 19-дюймовые колеса с покрышками Michelin Pilot Super Sport с 380-миллиметровыми тормозными дисками. Кроме того, в список оборудования хэтчбека вошел дифференциал Torsen.

Под капотом изменений не произошло. Хэтчбек обладает 270-сильным 1,6-литровым турбомотором, который способен ускориться до 100 км/ч за 6 секунд, но при этом может ограничиться всего 6 литрами топлива на 100 км.

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