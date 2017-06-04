Hyundai готовит к дебюту новый хэтчбек
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Hyundai готовит к дебюту новый хэтчбек
Июнь 04 19:50 2017

Hyundai выпустит хэтчбек больше Solaris, но меньше i30.

Автопроизводитель  из Кореи создаст модель с кузовом хэтчбек основанную на базе седана Hyundai Celesta. Автомобиль успели заметить на тестах. В модельном ряду хэтчбек Celesta будет находиться между Verna/Solaris и Hyundai i30.

Информации о новинке пока нет, но предположительно машину оснастят 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. Напомним, что седан Hyundai Celesta является старшей версией китайской Verna/Solaris.Hyundai Celesta 2017

Силовую установку новый седан получил также от Verna/Solaris и это 1,6-литровый 123-сильный ДВС, в паре с которым работает 6-ступенчатая механическая коробка. В базовом комплектации есть только самые необходимые опции: кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и электрическими стеклоподьемниами. На китайском рынке базовая версия седана Hyundai Celesta оценивается от 105 700 юаней или 880 тыс. рублей.Hyundai Celesta 2017

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HyundaiHyundai Celestaдебютхэтчбек
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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