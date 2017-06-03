В России увеличили продолжительность эксплуатации федеральных автодорог

Межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом покрытия увеличены до 12 лет (в настоящее время от 4 до 8 лет в зависимости от категории автодороги и интенсивности движения), по капитальному ремонту – до 24 лет (в настоящее время от 10 до 18 лет),

— сообщается в документе.

Переход на новые сроки будет осуществляться постепенно по мере проведения работ по усилению конструкций дорожного полотна в рамках реконструкции и капитального ремонта, что позволит сократить на 5% нормативы денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Благодаря изменению объёма и состава работ по восстановлению слоёв дорожного полотна, выполняемых в рамках капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги удастся не только увеличить периоды между ремонтами, но и сэкономить 15 миллиардов рублей в год.

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