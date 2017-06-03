В России увеличили продолжительность эксплуатации федеральных автодорог
35

В России увеличили продолжительность эксплуатации федеральных автодорог
Июнь 03 18:53 2017

Правительство расширило срок службы федеральных автодорог между ремонтами.

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, увеличивающее срок службы федеральных автодорог между ремонтами.

Межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом покрытия увеличены до 12 лет (в настоящее время от 4 до 8 лет в зависимости от категории автодороги и интенсивности движения), по капитальному ремонту – до 24 лет (в настоящее время от 10 до 18 лет),

— сообщается в документе.Трасса Москва-Брест

Переход на новые сроки будет осуществляться постепенно по мере проведения работ по усилению конструкций дорожного полотна в рамках реконструкции и капитального ремонта, что позволит сократить на 5% нормативы денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Благодаря изменению объёма и состава работ по восстановлению слоёв дорожного полотна, выполняемых в рамках капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги удастся не только увеличить периоды между ремонтами, но и сэкономить 15 миллиардов рублей в год.Трасса М11 Москва - Санкт-Петербург

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
автодорогаМедведевправительстворемонт дорогфедеральная трасса
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Госдума предлагает отменить ОСАГО

Госдума предлагает отменить ОСАГО 31

Безвоздушные шины от Bridgestone

Безвоздушные шины от Bridgestone 6

Внимание, возможны пробки!

Внимание, возможны пробки! 1

write a comment

2 комментария

  1. Dmytry Lukin
    Июнь 03, 19:05 #1 Dmytry Lukin

    Не пойму в чем фокус:
    — дороги меньше будут ремонтировать
    — дороги будут качественнее делать
    ??

  2. Dmitry Astahov
    Июнь 03, 21:21 #2 Dmitry Astahov

    Во второе предположение вы верите

Only registered users can comment.