В России увеличили продолжительность эксплуатации федеральных автодорог

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, увеличивающее срок службы федеральных автодорог между ремонтами.
Межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом покрытия увеличены до 12 лет (в настоящее время от 4 до 8 лет в зависимости от категории автодороги и интенсивности движения), по капитальному ремонту – до 24 лет (в настоящее время от 10 до 18 лет),
Межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом покрытия увеличены до 12 лет (в настоящее время от 4 до 8 лет в зависимости от категории автодороги и интенсивности движения), по капитальному ремонту – до 24 лет (в настоящее время от 10 до 18 лет),
— сообщается в документе.
Переход на новые сроки будет осуществляться постепенно по мере проведения работ по усилению конструкций дорожного полотна в рамках реконструкции и капитального ремонта, что позволит сократить на 5% нормативы денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог.
Благодаря изменению объёма и состава работ по восстановлению слоёв дорожного полотна, выполняемых в рамках капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги удастся не только увеличить периоды между ремонтами, но и сэкономить 15 миллиардов рублей в год.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Не пойму в чем фокус:
— дороги меньше будут ремонтировать
— дороги будут качественнее делать
??
Во второе предположение вы верите
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