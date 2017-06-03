В Калуге выпустили 150-тысячный кроссовер Tiguan

На заводе Volkswagen Group Rus в Калуге состоялось собрание совета директоров марки Volkswagen под руководством председателя правления доктора Герберта Дисса (Dr. Herbert Diess). Визит официальной делегации совпал с выпуском юбилейного 150-тысячного Volkswagen Tiguan, сообщает пресс-служба холдинга.
Новый Tiguan стал первым кроссовером марки Volkswagen калужского производства, построенным на модульной платформе MQB.
Запуск локального производства бестселлера Volkswagen Tiguan полностью оправдал наши ожидания. Спрос на Tiguan в апреле этого года вырос по сравнению с апрелем 2016-го на 235,4%, что позволило Tiguan стать лидером роста на российском рынке,
— отметил Герберт Дисс.
Руководитель Volkswagen Group Rus Маркус Озегович подчеркнул, что компания продолжает совершенствовать технологии, развивать персонал и расширять работу с локальными поставщиками для производства продукции высокого качества.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.