В Калуге выпустили 150-тысячный кроссовер Tiguan
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В Калуге выпустили 150-тысячный кроссовер Tiguan
Июнь 03 11:57 2017

Юбилейный Tiguan сошел с конвейера.

На заводе Volkswagen Group Rus в Калуге состоялось собрание совета директоров марки Volkswagen под руководством председателя правления доктора Герберта Дисса (Dr. Herbert Diess). Визит официальной делегации совпал с выпуском юбилейного 150-тысячного Volkswagen Tiguan, сообщает пресс-служба холдинга.

Новый Tiguan стал первым кроссовером марки Volkswagen калужского производства, построенным на модульной платформе MQB.

Запуск локального производства бестселлера Volkswagen Tiguan полностью оправдал наши ожидания. Спрос на Tiguan в апреле этого года вырос по сравнению с апрелем 2016-го на 235,4%, что позволило Tiguan стать лидером роста на российском рынке,

— отметил Герберт Дисс.150000-й Volkswagen Tiguan

Руководитель Volkswagen Group Rus Маркус Озегович подчеркнул, что компания продолжает совершенствовать технологии, развивать персонал и расширять работу с локальными поставщиками для производства продукции высокого качества.

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Volkswagenvolkswagen tiguanКалугапроизводство автомобилей
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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