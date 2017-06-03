Sentra вновь притормозили
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Sentra вновь притормозили
Июнь 03 12:59 2017

В Ижевске приостановили выпуск седанов Nissan Sentra.

Информацию о том, что производство полностью закрыли, опроверг PR директор автомобильной компании в России Роман Скольский.

Производство на данный момент приостановлено, соответственно есть определенный запас авто на несколько месяцев на складах. Как только склады будут распроданы, будет принято решение о продолжении производства,

— сообщил Роман Скольский.Nissan Sentra

Поводом для сворачивания производства послужил низкий спрос. Сообщается, что сегмент Nissan Sentra очень сильно просел в результате кризиса.

Это естественный экономический процесс, когда много запасов на складах, прекращать производство, просто дело в том, что в это время рабочих отправляют в отпуск и тут уже социальная проблема,

— рассказал PR директор Nissan в России.

Напомним, ранее Nissan приостановил выпуск седана гольф-класса Sentra на заводе «Lada Ижевск» в январе и феврале 2017 года «в связи с наличием определенного запаса автомобилей на дилерских складах». Однако уже в марте 2017 года производство модели возобновили.Nissan Sentra

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NissanNissan Sentraавтомобильное производствоИжевский автозавод
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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