Представлен обновленный Nissan X-Trail
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Представлен обновленный Nissan X-Trail
Июнь 03 19:59 2017

Nissan обновил кроссовер X-Trail к финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА.

Презентация модели состоялась за несколько часов до решающей встречи между «Реалом» и «Ювентусом». Автомобиль обязательно появится и в России, но сначала будет доступен только в Евросоюзе.

Усовершенствованный Nissan X-Trail отличается рядом новшеств, среди которых: отличительный внешний облик, интерьер с привлекательными новыми функциями, а также инновационные решения, призванные повысить безопасность движения. Усовершенствования, внесенные в конструкцию внедорожника, основаны на отзывах покупателей.Обновленный Nissan X-Trail 2017Модернизированная передняя часть автомобиля отличается радиаторной решеткой с более широким V-образным декоративным элементом, создающим эффект движения, а также новым бампером, который теперь окрашен в цвет кузова. Изменения затронули и оптику, теперь она может быть полностью светодиодной. Передние противотуманные фары X-Trail отныне имеют квадратную, а не круглую форму.

В задней части автомобиля, появился заново разработанный бампер с хромированными деталями. Элементы в блоках задних фонарей были модернизированы и стали полностью светодиодными. В профиль Nissan X-Trail теперь выглядит эффектнее за счет новых 17- и 18-дюймовых колес. В дополнение к шести цветам кузова, унаследованным от предыдущей модели, появились еще четыре оттенка.Обновленный Nissan X-Trail 2017В салоне использованы новые материалы,  появился новый трехспицевый руль скошенный внизу и оснащенный подогревом, а также новые элементы управления на центральной панели. Также разработчики предусмотрели приспособления для размещения предметов и практичные функции, в числе которых возможность сдвига и наклона сидений второго ряда. Модель предлагается в 5-ти и 7-местном исполнении. Отметим, что заднюю дверь можно открыть без ключа, достаточно провести ногой под задним бампером.Обновленный Nissan X-Trail 2017Главное новшество в новом Nissan X-Trail система автономного вождения ProPILOT. Эта система управляет рулевым колесом, педалями тормоза и акселератора, обеспечивая движение автомобиля по одной полосе на автомагистрали: как в транспортных пробках, так при высоких скоростях на свободной дороге.

Для X-Trail по-прежнему предлагается линейка из трех  двигателей, куда входит 2,0-литровый дизель с максимальной мощностью 177 л.с., поступивший в продажу в прошлом году. Однако на российском рынке модель представлена другими моторами — у нас кроссовер продают с двигателями 2.0 и 2.5, форсированными на 144 и 171 л.с. соответственно. Также присутствует дизельный 1.6 с отдачей в 130 л.с. Цены на автомобиль стартуют от 1 264 000 рублей.Обновленный Nissan X-Trail 2017В Европе новый Nissan X-Trail появится в продаже в августе 2017 года. В Россию модель из Европы поставляться не будет, поскольку ее производство будет налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Дата появления новинки на российском рынке, а так же доступные комплектации будут объявлены позже.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Konstantin Sergeev
    Июнь 03, 21:11 #1 Konstantin Sergeev

    Передний бы свес у него глянуть. А то на предыдущей машине он не очень удачный получился.

    Низковат для наших противотанковых бордюров. )

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