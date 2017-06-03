Опубликованы первые шпионские снимки обновлённой Toyota Harrier 56

Toyota представит обновленную версию кроссовера Harrier.

Toyota готовится представить на рынке следующее поколение кроссовера Harrier. Премьера запланирована на 8 июля. Недавно в сети появились снимки доработанной модели. Рассматривая фото, можно увидеть, что модернизированный авто получил новые бамперы, вертикально расположенные секциии светодиодных ходовых огней, а также точечные противотуманные фары.

В интерьере должна появиться обновленная аудиосистема с большим экраном. Помимо этого, машина оснастят комплексом безопасности Safety Sense P, в который входят круиз контроль с функцией предупреждения столкновений, ассистент удержания полосы движения, помощник распознавания дорожных знаков и пешеходов и адаптивный головной свет.

Под капотом Toyota Harrier 2018 разместится двигатель 8AR-FTS с объемом 2,0 л. Информацию о характеристиках пока не сообщают.

Напомним, что Toyota Harrier базируется на основе Lexus RX. Последнее поколение паркетника доступно в Японии с 2-литровым бензиновым мотором, мощностью 151 л.с. Кроме того, устанавливается гибридный агрегат общей мощностью 197 сил.

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