Опубликованы первые подробности о новом УАЗ «Патриот»
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Опубликованы первые подробности о новом УАЗ «Патриот»
Июнь 03 16:59 2017

Стали известны обновления, которые получит внедорожник УАЗ «Патриот».

Его представят осенью 2017 года, но некоторые улучшения опубликованы уже сейчас. Представители компании не раскрывают информацию о новом поколении внедорожника, однако журналистам удалось выяснить некоторые подробности об обновленном УАЗ «Патриот».УАЗ Патриот 2016

По неподтвержденной информации, «Патриот» нового поколения получил усовершенствованный двигатель, мощность которого увеличилась на 15  сил. Помимо этого, значительно переработаны многие системы, в том числе и тормозная. Также, компания готовиться наделить новинку 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. По предварительной информации, коробка будет поставляться из КНР.УАЗ Патриот 2016

Кроме изменений в технической части, обновлению подверглось программное обеспечение бортового компьютера. Плюс ко всему, разработчики учли пожелания покупателей и усилили уплотнения двери багажного отделения. Отмечается также то, что к 2020 году, «УАЗ» планирует предоставить «Патриоту» реечное рулевое управление и обновленную переднюю подвеску.

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автомобильные характеристикивнедорожникУАЗУАЗ Патриот
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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Виктор Голенский
    Июнь 03, 17:23 #1 Виктор Голенский

    Для армии продают по 1400000руб,слышал,на 10 тыс.цепь порвалась(((

  2. George Gaisinovich
    Июнь 03, 17:48 #2 George Gaisinovich

    Китайский автомат ? Сломается же …

  3. Mikhail Rachkov
    Июнь 03, 17:55 #3 Mikhail Rachkov

    я не любитель отечественного автопрома, но чем мне нравится УАЗ как производитель, так тем что они постоянно пытаются что-то улучшить. По-моему, раз в пол года, если не чаще, появляется новость, что в УАЗике что-то поменялось в лучшую сторону. Получается, конечно же, все равно дерьмово, но тем не менее..

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