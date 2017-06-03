Обновленный Mercedes-Benz S-Class презентовали в Петербурге 67

Данила Козловский представил новый Mercedes-Benz S-Class для России.

Mercedes-Benz показал в Петербурге новую флагманскую модель седан S-Class. Напомним, что автомобиль был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле.

Презентацию новинки проводил актер Данила Козловский. Презентация состоялась в самом центре Санкт-Петербургa Северной столицы, в историческом здании Манежа кадетского корпуса во время проведения крупнейшего события экономической жизни страны – Петербургского международного экономического форума.

Экстерьер автомобиля практически не изменился, обновления коснулись радиаторной решетки, оптики и колесных дисков. В салоне появится новый руль, изменится графика приборной панели и мультимедийная система. Новинка получит 3-литровый битурбодвигатель генерирующий 362 л.с. и 4-литровый мотор мощностью 463 или 603 л.с.

Система частичного автопилотирования, способная самостоятельно перестраивать машину между полосами представляет собой главное преимущество новой модели. В оснащение автомобиля также входит круиз-контроль, ассистент парковки и другие опции.