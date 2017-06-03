Новой «Шевроле Нива» быть
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Новой «Шевроле Нива» быть
Июнь 03 20:57 2017

Власти Самарской области пообещали найти деньги для проекта нового «Шевроле Нива».

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге обсудили реализацию проекта «GM-АвтоВАЗ» по выпуску новой модели «Шевроле Нива». В связи с этим предприятию должны предоставить кредит. Кредитором может выступить Сбербанк.

Мы договорились, что на предприятии подготовят подробное обращение, и уже в середине июня состоится встреча с президентом и председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, либо с его первым заместителем,

– отметил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.Chevrolet Niva второго поколенияНапомним, что обновленная модель «Шевроле Нива» подорожает. Ценник будет колебаться в пределах от 700 до 800 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

По итогам 2016 года «GM-АвтоВАЗ» выпустил 32,1 тысячи автомобилей «Шевроле Нива». Когда предприятие выведет производство авто нового поколения на полную мощность, выпуск машин достигнет 120 тысяч. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей.Chevrolet Niva второго поколения

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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