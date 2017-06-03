Новой «Шевроле Нива» быть 28

Власти Самарской области пообещали найти деньги для проекта нового «Шевроле Нива».

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге обсудили реализацию проекта «GM-АвтоВАЗ» по выпуску новой модели «Шевроле Нива». В связи с этим предприятию должны предоставить кредит. Кредитором может выступить Сбербанк.

Мы договорились, что на предприятии подготовят подробное обращение, и уже в середине июня состоится встреча с президентом и председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, либо с его первым заместителем,

– отметил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Напомним, что обновленная модель «Шевроле Нива» подорожает. Ценник будет колебаться в пределах от 700 до 800 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

По итогам 2016 года «GM-АвтоВАЗ» выпустил 32,1 тысячи автомобилей «Шевроле Нива». Когда предприятие выведет производство авто нового поколения на полную мощность, выпуск машин достигнет 120 тысяч. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей.

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