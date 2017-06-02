Toyota запатентовала название для нового кроссовера
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Toyota запатентовала название для нового кроссовера
Июнь 02 10:59 2017

Следующий кроссовер Toyota получит название TJ Cruiser.

Японская компания Toyota запатентовала название TJ Cruiser. Так предположительно, будут именовать следующий кроссовер производителя. Вероятно, внедорожник придет на замену знаменитому Toyota FJ Cruiser, который больше не производится.Toyota TJ Cruiser concept 2017

Ранее представители Toyota сообщали, что новый кроссовер станет бюджетным автомобилем и будет ориентирован на молодежную аудиторию в отличии от модели FJ Cruiser. Транспортное средство может оказаться стильным автомобилем, так как внешность машины создается на основе концепта FT-4X, представленного на мотор-шоу в Нью-Йорке.Toyota TJ Cruiser concept 2017

Габаритные размеры FT-4X, при размере колесной базы в 2 640 мм, составляют 4 250 x 1 820 x 1 620 мм. На презентации прототип был обут в 18-дюймовые колесные диски с шинами Goodyear 225/55R18.

Как будет выглядеть и какое оборудование получит серийный кроссовер Toyota TJ Cruiser, японцы не сообщает, но по словам разработчиков серийная версия многое переймет от своей концептуальной модели. В частности TJ Cruiser получит двойную багажную дверь, которая сможет открываться в режиме Outdoor или полностью подниматься вверх в режиме Urban.Toyota TJ Cruiser concept 2017

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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