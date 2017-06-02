Седельный тягач и другие новинки от автозавода Урал 62

Группа ГАЗ» представила новые модели спецтехники на выставке “СТТ 2017″.

На выставке «Строительная техника и технологии 2017» Группа ГАЗ показала полноприводные автомобили «Урал» предназначенные для работы в строительстве.

Одна из новинок —4-осный Урал-4142. Новый автомобиль с колесной формулой 8х8 массой до 44 тонн, шасси которого будет использоваться как база под цементировочный агрегат для обслуживания нефтепромысловых скважин. Благодаря равномерной и оптимальной нагрузке на мосты, у этой модели улучшенные показатели проходимости и грузоподъемности (допустимая нагрузка на два передних моста может достигать 18 тонн, нагрузка на мосты задней тележки — 26 тонн).

Грузоподъемность нового шасси — 30 тонн. При этом увеличенная до 8, 5 метров монтажная длина расширяет возможности для установки специальных тяжелых надстроек различного назначения. На автомобиль устанавливается двигатель ЯМЗ-653 мощностью 422 л.с. (2000 Нм крутящего момента) работающим в паре с 16-ступенчатой коробкой передач и 2-ступенчатой раздаточной коробкой. Серийный выпуск данной модели планируется начать в 2018 году.

Самосвал увеличенной грузоподъемности «Урал-6370 CNG» (полная масса — 33,5 тонны, грузоподъемность — 18,5 тонны) работает на сжатом метане. Газовый двигатель с отдачей 420 сил позволил сохранить тяговые и динамические показатели на уровне базовой дизельной модели (выпускается с 2010 года), а схема размещения 17 газовых баллонов не ухудшила параметры проходимости. Общий заправочный объем — 304 м3, обеспечивает автомобилю запас хода до 610 км.

Газовый «Урал-6370 CNG» оснащен двухместной кабиной бескапотного исполнения повышенной комфортности со спальным местом. Коробка передач — 16-ступенчатая механическая ZF 16S2220TD. Раздаточная коробка — 2-ступенчатая ZF VG2000 с межосевым блокируемым дифференциалом. Объем самосвальной платформы — 14 м3. Серийный выпуск новинки планируется начать до конца текущего года.

Еще одна новинка — седельный тягач «Урал-Next» (6х6), оборудованный спальным модулем. Металлический каркас спального отсека обеспечивает высокий уровень безопасности, а внешнее покрытие из стеклопластика гарантирует высокую антикоррозийную стойкость. Под нижней полкой имеется отсек для спальных принадлежностей и ручной клади, а в верхней части спальной кабины — люк. Полная масса перевозимого прицепа — 28,7 тонны, максимальная масса автопоезда — 38 тонн.

Автомобиль комплектуется 312-сильным двигателем ЯМЗ-53602.10 (Евро-4). Коробка передач — механическая 9-ступенчатая ZF9S1310TO. Раздаточная коробка — 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (производство A3 «Урал»).

Бригадный автомобиль «Урал Next» (6х6) предназначен для проведения ремонтных работ. Он оснащен краном-манипулятором Palfinger PK 11.001 SLD. Длина бортовой платформы — 5 м. Полная масса автомобиля — 21,3 тонны. Грузоподъемность — 8,5 тонны. Автомобиль оснащается 312-сильным двигателем ЯМЗ-53602.10 (Евро-4), 9-ступенчатой МКПП ZF9S1310TO и 2-ступенчатой «раздаткой». Двухрядная кабина обеспечивает возможность комфортной перевозки мобильной бригады из семи человек.

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