Росстандарт оценит законность применения мобильных камер в столице 32

Штрафы за неправильную парковку проверят на точность.

Росстандарт осуществит внеплановую проверку столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Проверяться будет законность применения в Москве мобильных комплексов «Паркрайт», используемых для фиксации нарушений парковки и прошедших недавно модернизацию. Именно модернизация привлекла внимание контролирующих органов: некоторые эксперты полагают, что конструктивные изменения не согласованы с профильными органами. В ЦОДД отмечают, что законность метрологических инструментов подтверждается поверкой.

Напомним, мобильные комплексы фиксации нарушений правил парковки (установлены на автомобилях ЦОДД) используются с 2011 года. Сперва использовались комплексы «Паркон», потом город перешел на «Паркрайты» (производитель — ООО «Технологии распознавания»): всего установлено 310 приборов на автомобилях и еще 114 — на автобусах. В других городах такие устройства тоже применяются, всего чуть менее 700 по стране.

После введения в эксплуатацию выявилась проблема: камеры определяют место нарушения по спутниковым координатам, а из-за плотной застройки сигнал не всегда проходит, в итоге определение координат происходит с ошибками, а водителям приходят ошибочные штрафы. Для решения проблемы «Паркрайты» подключили к компьютерному блоку автомобилей: при потере сигнала, получая информацию о вращении колес, система точнее понимает, где находится машина.

Как рассказал Коммерсант.ru эксперт по комплексам фиксации нарушений Григорий Шухман, в 2013 году «Паркрайт» прошел процедуру проверки согласно законодательству как прибор, использующий для работы GPS\ГЛОНАСС, описание средства измерения опубликовано в официальном госреестре. При этом документацией не предусмотрено подключение прибора к автомобилю, говорит Шухман, технология определения местоположения машины по колесам не проверялась. В связи с этим необходимо приостановить эксплуатацию «Паркрайтов» и провести проверку, считает он.

Григорий Шухман изложил претензии в письме в Центральное межрегиональное территориальное управление (ЦМТУ) Росстандарта, которое направило эксперту официальный ответ. ЦМТУ запросило заключение во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), где проводили испытания прибора в 2013 году. В нем говорится, что после модернизации «Паркрайты» не могут быть отнесены к тому же типу приборов, что проходили утверждение, нужно вносить изменения в описание типа измерений. ЦМТУ Росстандарта планирует в связи с этим до конца июня провести внеплановую выездную проверку ЦОДД, запрошено согласование в прокуратуре Москвы.

Все работы по модернизации проводились в соответствии с действующим законодательством,

— заявили в ООО «Технологии распознавания»

Модернизация была направлена на улучшение потребительских свойств при эксплуатации. Догадки некоторых экспертов необоснованные. Законность метрологических инструментов подтверждается поверкой. Последняя была проведена в апреле Ростестом,

— прокомментировали в ЦОДД.

В ЦОДД особо подчеркнули: в конструкцию самого прибора изменения не вносились, метрологические характеристики и принцип действия не менялись. Модернизация заключалась во внедрении внешнего контролера — дублирующей системы (не связанной с «Паркрайтом»), которая отслеживает ошибки прибора при определении координат (например, по спутникам автомобиль мгновенно переместился на соседнюю улицу). В этом случае нарушение не оформляется, а постановление, как следствие, не выносится.

Это минимизирует возможность привлечения к ответственности невиновных, а также позволило снизить ошибки геопозиционирования в два с половиной раза по линии платной парковки и в четыре раза по линии парковки под запрещающими знаками,

— отметили в ЦОДД.

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