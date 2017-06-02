Похож на Rolls-Royce. Проект «Кортеж» обрел финальный дизайн 86

Рассекречен финальный вариант дизайна седана для президента.

В сети опубликован окончательный вариант внешнего вида седана проекта «Кортеж» предназначенного для первых лиц России. Изображения транспортного средства, получившего индекс ЕМП-4123 появились на сайте Роспатента. Появление визуализаций на сайте регулятора указывает на то, что производственная версия седана проекта «Кортеж» будет выглядеть так, как она представлена на патентных изображениях.

Ранее в сети уже публиковались эскизы седана, и видно, что окончательный вариант автомобиля отличается от показанных прежде вариантов. Автомобиль получил иную пластику кузовных деталей, новые отделку и оптику. На конвейер седан проекта «Кортеж» может стать ближе к концу следующего года. Выпуском автомобиля в Москве займется институт НАМИ. Информации о технических характеристиках седана пока нет. Предположительно, под капотом установят V-образную восьмерку объемом 4,6 литра, от компании Porsche. При этом, разработчики проекта «Кортеж» в будущем намерены комплектовать машину 4,4-литровым агрегатом собственного производства. Двигатели будут сочетаться с 9-диапазонной трансмиссией KATE и системой полного привода. Ранее в Швеции седан проекта «Кортеж» заметили во время тестов. По мнению зарубежных журналистов, машина похожа на Rolls-Royce Phantom.

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