Похож на Rolls-Royce. Проект «Кортеж» обрел финальный дизайн
86

Похож на Rolls-Royce. Проект «Кортеж» обрел финальный дизайн
Июнь 02 14:58 2017

Рассекречен финальный вариант дизайна седана для президента.

В сети опубликован окончательный вариант внешнего вида седана проекта «Кортеж» предназначенного для первых лиц России. Изображения транспортного средства, получившего индекс ЕМП-4123 появились на сайте Роспатента. Появление визуализаций на сайте регулятора указывает на то, что производственная версия седана проекта «Кортеж» будет выглядеть так, как она представлена на патентных изображениях.Проект Кортеж финальный дизайн эскиз

Ранее в сети уже публиковались эскизы седана, и видно, что окончательный вариант автомобиля отличается от показанных прежде вариантов. Автомобиль получил иную пластику кузовных деталей, новые отделку и оптику. На конвейер седан проекта «Кортеж» может стать ближе к концу следующего года. Выпуском автомобиля в Москве займется институт НАМИ. Информации о технических характеристиках седана пока нет.Проект Кортеж финальный дизайн эскизПредположительно, под капотом установят  V-образную восьмерку объемом 4,6 литра, от компании Porsche. При этом, разработчики проекта «Кортеж» в будущем намерены комплектовать машину 4,4-литровым агрегатом собственного производства. Двигатели будут сочетаться с 9-диапазонной трансмиссией KATE и системой полного привода.Проект Кортеж финальный дизайн эскизРанее в Швеции седан проекта «Кортеж» заметили во время тестов. По мнению зарубежных журналистов, машина похожа на Rolls-Royce Phantom.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
автомобиль президентаНАМИпроект Кортеж
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Toyota: в будущем дизельные машины окажутся вдвое дороже гибридов

Toyota: в будущем дизельные машины окажутся вдвое дороже гибридов 2

Новая Toyota Camry для Америки

Новая Toyota Camry для Америки 1

В Калининграде стартовало производство обновленного кроссовера BMW X1

В Калининграде стартовало производство обновленного кроссовера BMW X1 2

write a comment

2 комментария

  1. Михаил Бем
    Июнь 02, 15:31 #1 Михаил Бем

    Какая я писал:
    Крайслер300-Роллс Ройс фантом. Сделанный китайскими рабочими с фотографии.

  2. Дмитрий Шляков
    Июнь 02, 15:40 #2 Дмитрий Шляков

    Мда, позорище!!!

Only registered users can comment.