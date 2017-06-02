«Отлов» тонированных автомобилей продолжается 105

Охотиться за тонированными автомобилями будут участковые.

Российские правоохранители, похоже, разворачивают масштабные мероприятия по «отлову» тонированных автомобилей. Причем, выявлять нарушителей будут не только сотрудники ГИБДД, но и полицейские из других подразделений. Вскоре по всей России могут пройти специальные масштабные рейды, целью которых станет выявление автомобилей с тонированными стеклами, коэффициент пропускаемости света которых не соответствует нормам. Об этом сообщает Авто.Mail.Ru cо ссылкой на источники в региональных подразделениях ГИБДД.

Российских водителей уже арестовывают за езду с тонировкой. Так, во Владимирской области уже объявлена спецоперация «Тонировка», и проходит она по необычному сценарию: поисками нарушителей занимаются не только экипажи ДПС ГИБДД, но и «участковые уполномоченные полиции и сотрудники строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции». Практика массового привлечения «участковых» и обычные полицейские патрули к охоте на тонированные машины используется впервые.

Разумеется, ни участковый инспектор, ни полицейский патруль не смогут выписать автовладельцу протокол об административном нарушении. Сообщается, что вместо этого правоохранители будут сообщать сотрудникам ГИБДД марку, модель и номер автомобиля, а также адрес его местонахождения или координаты, если автомобиль находится в движение.

Экипажи ГИБДД вроде как будут оперативно реагировать на такие сигналы и выезжать на указанное место для проведения замеров и оформления протокола, если тонировка автомобиля не будет соответствовать установленным нормативам. Напомним, что за данный вид нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей и предписание на снятие пленки с остекления.

Источник auto.vesti.ru