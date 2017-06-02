Минтранс ФРГ заявил о фальсификации дизельных тестов Audi

Власти Германии обвиняют Audi в использовании средств обхода тестов на объемы вредных выбросов. Такое обвинение в Германии было предъявлено компании впервые.
Министр транспорта ФРГ Александер Добриндт заявил о том, что немецкий автопроизводитель Audi устанавливал на свои машины специальное программное обеспечение, которое позволяло изменять данные по выбросам вредных веществ в атмосферу. Речь идет о шести- и восьмицилиндровых дизелях, которые устанавливались на модели A7 и A8.
По мнению немецких властей, этот софт распознавал условия проведения тестов и снижал показатели выбросов до приемлемого уровня. При реальной же эксплуатации выбросы оксида азота более, чем в два раза превышали действующие в стране нормативы. Заявлено, что такое ПО был установлено компанией как минимум на 24 тыс. автомобилей, выпущенных в период с 2009 по 2013 годы.
Власти потребовали от Audi устранить данную проблему в срочном порядке: концерн должен предоставить пути разрешения ситуации до 12 июня. Однако, как сообщает Reuters, представители компании уже заявили, что располагают всем необходимым для технического решения вопроса. Предположительно, автомобили, упомянутые Министерством транспорта, будут отозваны.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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