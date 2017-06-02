Минтранс ФРГ заявил о фальсификации дизельных тестов Audi
23

Минтранс ФРГ заявил о фальсификации дизельных тестов Audi
Июнь 02 16:46 2017

Дизельгейт» не сбавляет оборотов: на манипуляциях с выхлопами попалась Audi.

Власти Германии обвиняют Audi в использовании средств обхода тестов на объемы вредных выбросов. Такое обвинение в Германии было предъявлено компании  впервые.

Министр транспорта ФРГ Александер Добриндт заявил о том, что немецкий автопроизводитель Audi устанавливал на свои машины специальное программное обеспечение, которое позволяло изменять данные по выбросам вредных веществ в атмосферу. Речь идет о шести- и восьмицилиндровых дизелях, которые устанавливались на модели A7 и A8.Audi A7 Sportback 2016

По мнению немецких властей, этот софт распознавал условия проведения тестов и снижал показатели выбросов до приемлемого уровня. При реальной же эксплуатации выбросы оксида азота более, чем в два раза превышали действующие в стране нормативы. Заявлено, что такое ПО был установлено компанией как минимум на 24 тыс. автомобилей, выпущенных в период с 2009 по 2013 годы.Audi A8

Власти потребовали от Audi устранить данную проблему в срочном порядке: концерн должен предоставить пути разрешения ситуации до 12 июня. Однако, как сообщает Reuters, представители компании уже заявили, что располагают всем необходимым для технического решения вопроса. Предположительно, автомобили, упомянутые Министерством транспорта, будут отозваны.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
AudiAudi A8Германиядизельгейтдизельный скандал
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Mitsubishi представила новый Pajero Sport

Mitsubishi представила новый Pajero Sport 20

Где в мире самый дешевый бензин?

Где в мире самый дешевый бензин? 0

Рынок отечественных автомобилей с пробегом сократился на 4%

Рынок отечественных автомобилей с пробегом сократился на 4% 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.