Минтранс ФРГ заявил о фальсификации дизельных тестов Audi 23

Дизельгейт» не сбавляет оборотов: на манипуляциях с выхлопами попалась Audi.

Власти Германии обвиняют Audi в использовании средств обхода тестов на объемы вредных выбросов. Такое обвинение в Германии было предъявлено компании впервые.

Министр транспорта ФРГ Александер Добриндт заявил о том, что немецкий автопроизводитель Audi устанавливал на свои машины специальное программное обеспечение, которое позволяло изменять данные по выбросам вредных веществ в атмосферу. Речь идет о шести- и восьмицилиндровых дизелях, которые устанавливались на модели A7 и A8.

По мнению немецких властей, этот софт распознавал условия проведения тестов и снижал показатели выбросов до приемлемого уровня. При реальной же эксплуатации выбросы оксида азота более, чем в два раза превышали действующие в стране нормативы. Заявлено, что такое ПО был установлено компанией как минимум на 24 тыс. автомобилей, выпущенных в период с 2009 по 2013 годы.

Власти потребовали от Audi устранить данную проблему в срочном порядке: концерн должен предоставить пути разрешения ситуации до 12 июня. Однако, как сообщает Reuters , представители компании уже заявили, что располагают всем необходимым для технического решения вопроса. Предположительно, автомобили, упомянутые Министерством транспорта, будут отозваны.

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