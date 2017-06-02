KIA Picanto 3-го поколения вышел на российский рынок
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KIA Picanto 3-го поколения вышел на российский рынок
Июнь 02 11:59 2017

В России стартовали продажи KIA Picanto нового поколения.

Во всех дилерских центрах KIA в России начались продажи третьего поколения субкомпактного городского автомобиля KIA Picanto. Прием заказов осуществляется с 23 мая 2017 года. KIA Picanto 2017

Основной задачей дизайнеров было создание энергичного и стильного облика новинки. Новые фары головного света проекционного типа со светодиодными габаритными и дневными ходовыми огнями и указателями поворотов заходят на поверхность передних крыльев значительно дальше, чем у предшественника. Хотя длина KIA Picanto не изменилась по сравнению с предшественником и составляет 3 595 мм, в профиль автомобиль визуально воспринимается длиннее. Этому способствует увеличение колесной базы до 2 400 мм (+15 мм), уменьшение переднего свеса (-25 мм) и увеличение заднего свеса до 520 мм (+10 мм). Расширена до 11 вариантов палитра цветов кузова, среди которых 6 новых.KIA Picanto 2017

Салон KIA Picanto нового поколения имеет продуманную компоновку и более качественные материалы отделки, чем его предшественник. Увеличение колесной базы и заднего свеса позволило обеспечить дополнительное пространство в салоне и багажнике. Низкие пороги обеспечивают легкую посадку и высадку. Дорожный просвет нового KIA Picanto в России составляет 161 мм, что на 9 мм больше, чем у модели второго поколения.

Новое поколение KIA Picanto предлагается с модернизированными бензиновыми двигателями 1,0 MPI (67 л.с.) и 1,2 MPI (84 л.с.). Двигатель объемом 1,0 л работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более мощный двигатель 1,2 л – с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Благодаря проведенной инженерами работе, число оборотов руля от упора до упора уменьшилось с 3,4 до 2,8, что сделало управление на малых скоростях и маневрирование в городских условиях легче.

Kia Picanto GT Line 2017

Новый KIA Picanto стал самым безопасным за всю историю модели. Вдвое (до 44%) увеличилась доля сверхвысокопрочной стали в конструкции кузова, автомобиль имеет современный набор систем активной и пассивной безопасности. В стандартное оснащение входят 6 подушек безопасности, электронная система стабилизации ESC, система помощи при трогании на подъеме HAC, система контроля давления в шинах TPMS и модуль экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Покупатели нового KIA Picanto получат доступ к ряду современных технологий. На 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы могут быть выведены данные навигации с трехмерными картами. Благодаря поддержке платформ Apple CarPlay™ и Android Auto™, обеспечена интеграция со смартфонами. Камера заднего вида придает водителю дополнительную уверенность при парковке.

Kia Picanto GT Line 2017

Для нового поколения Picanto впервые предлагается версия GT Line. В этой комплектации внешний вид модели оживляется красными, серебристыми или черными элементами на решетке радиатора, боковых воздухозаборниках, порогах и на заднем бампере, хромированными сдвоенными наконечниками выхлопной трубы. Версия GT Line отличается от других комплектаций двухцветным салоном с красными акцентами.

Впервые в истории модели новое поколение KIA Picanto производится методом крупноузловой сборки на заводе «Автотор» в Калининграде. На российском рынке новый KIA Picanto представлен в пяти комплектациях по цене от 549 900 рублей. На автомобиль распространяется заводская гарантия KIA – 5 лет или 150 тысяч километров пробега.KIA Picanto

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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