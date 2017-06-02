Audi к 2020 году планирует электрифицировать линейку новыми моделями E-Tron 10

Audi готовит новые электрокары.

В ближайшие годы компания Audi покажет два новых кроссовера Q, три электромобиля Е-tron и самоходное городское авто. По словам руководства, к середине следующего года произойдет омолаживание и обновление существующих моделей.

Представленный ранее концепт E-Tron Quattro является предвестником модели серийного производства, запас хода которой достигнет примерно 500 километров. Новинка получит двигатель мощностью 435 л.с. с функцией «повышения», позволяющей поднять отдачу до 503 л.с. Заказать автомобиль уже можно у норвежских дилеров.

Следом за E-Tron Quattro будет презентовано два концепта, это усовершенствованный Q8 и новый Q4. Они появятся уже в 2020 году. Постепенно Audi планирует выпустить электрические модификации всех своих ключевых моделей. К 2025 году компания намерена производить 30% своих авто с электрическими двигателями. А до этого на рынке появятся новые A7 и A8.

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