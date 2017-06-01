Водителям отказали возвращать штрафы 4

Как вернуть деньги за уплаченный штраф после отмены постановления о нарушении в материале от «Газета.Ru» .

Суды стали отказывать водителям в возврате уплаченных ими административных штрафов даже после отмены постановлений за нарушения ПДД. С такой ситуацией столкнулся один из столичных водителей — даже после вынесения оправдательного решения суд отказался возвращать водителю уплаченные 30 тыс. рублей штрафа, поскольку «процедура возврата денег из бюджета не предусмотрена». Эксперты утверждают, что судья не права, и всем попавшим в подобную ситуацию советуют обращаться сразу в ГИБДД.

Автомобилистам в России грозят новые трудности при защите своих законных прав. Оказалось, что суды запросто могут отказать им в возврате уплаченных дорожных штрафов даже после того, как само нарушение было отменено. И чтобы получить свои деньги назад, автомобилистам нужно обращаться совсем по другому адресу. С подобной ситуацией столкнулся столичный водитель Николай Иванов (фамилия изменена по просьбе автомобилиста), который уже больше года пытается вернуть солидную сумму штрафа. О его случае «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобилиста Александр Липатников.

18 августа 2015 года около 3 часов ночи автомобилиста остановили для проверки и составили протокол за нетрезвое вождение согласно ч. 1. ст. 12.8 КоАП.

В ходе рассмотрения дела суд вынес решение о лишении автомобилиста прав на 1,5 года, а также обязал его оплатить 30 тыс. рублей штрафа.

Иванов решил оспорить решение, однако штраф ему пришлось оплатить практически сразу, поскольку в противном случае ему грозило бы новое судебное разбирательство и обязательство выплатить штраф в двойном размере. Судебные тяжбы шли около года, и 24 августа 2016 года суд пришел к решению (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») прекратить судебное преследование автомобилиста в связи с прекращением срока давности привлечения к административной ответственности.

Суд также учел обстоятельства, содержащиеся в жалобе адвоката, согласно которой в материале дела имелись противоречия в указании времени и места составления протокола, а сам документ составлялся без понятых.

О составлении протокола (документ был составлен в его отсутствие) водителя в установленном порядке не известили, а копию документа ему не направили.

Получив подтверждение своей невиновности, автомобилист решил вернуть и штраф, который он уплатил. Однако все оказалось не так просто. В отделении Сбербанка, через которое был проведен платеж, водителю посоветовали обратиться к его получателю — в Федеральную налоговую службу (ФНС) по Москве. А в ФНС от автомобилиста потребовали предоставить решения, определения и справки из судов об обстоятельствах, которые могли бы стать основанием для возврата взысканного штрафа. Однако вынести соответствующее решение и выдать водителю нужные документа судья отказалась. На попытки вернуть деньги самостоятельно у водителя ушел еще один год. Но в апреле 2017 года в ответ на очередную жалобу адвоката в Замоскворецком суде попытались поставить точку.

«КоАП не предусматривает процедуру возврата уплаченных штрафов», — говорится в ответе суда. Также водителю посоветовали обратиться в Управление федерального казначейство Москвы, правда, не сообщили, зачем именно и с какими документами.

Получается, что судья сначала оштрафовала гражданина на 30 тыс. рублей и лишила его водительских прав на 1,5 года. Затем ее решение отменили, дело прекратили, но оказывается, что закон не предусматривает процедуру возврата оплаченных штрафов, даже если они отменены решением суда. Нам отказали вернуть деньги в суде, отправили разбираться с казначейством, при этом не разъяснив порядка всей процедуры. И как может гражданин в таком случае разобраться, как ему действовать, если, к примеру, у него нет адвоката. В такую ситуацию может попасть любой автомобилист, который уплатил, к примеру, ошибочный штраф за превышение скорости или за любое другое нарушение ПДД. Водителям заявляют, что процедура возврата не предусмотрена, и в итоге многие просто не тратят на это время. Ведь даже если написать необходимые письма и жалобы, можно остаться ни с чем — вернуть деньги из бюджета не так просто. Мы будем обращаться в казначейство и, если результата не будет, в суд вышестоящей инстанции»

-рассказывает адвокат Липатников.

Как пояснил глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, суды не занимаются возвратом штрафов, поскольку просто не понимают, что это вполне нормальная и рядовая ситуация.

Суд ничего возвращать не будет. Автомобилистам, попавшим в такую ситуацию, необходимо с решением суда обращаться в финансовый отдел ГИБДД своего города,

-сообщил Травин.

Там нужно получить документальное подтверждение, что штраф был уплачен ошибочно. И вот уже с этим заявлением необходимо обращаться в казначейство с просьбой вернуть деньги».

При этом Травин предупреждает: не нужно торопиться с оплатой штрафа, если постановление не вступило в силу, поскольку потом на то, чтобы «вытащить» деньги из бюджета, придется потратить много времени и сил.

«Источник: Газета.Ru»