В Китае возродили автомобили Saab
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В Китае возродили автомобили Saab
Июнь 01 08:59 2017

Компания NEVS продемонстрировала модернизированные версии Saab 9-3 и 9-3X.

Теперь седан и кроссовер не относят к марке Saab, а к бренду NEVS. Новинки построены на базе своих прежних модификаций. Примечательно, что автомобили получили электрические силовые установки, характеристики которых держат в секрете. Представители NEVS сообщили только, что запас хода составляет 300 км.NEVS 9-3 concept 2017

В список оборудования электрокаров вошли: точка доступа Wi-Fi, опция получения обновлений «по воздуху», опция отслеживания заряда аккумуляторных батарей через приложение на смартфоне и система очистки поступающего в салон воздуха. Новые Saab 9-3 и 9-3X будут применяться в городе Таницзинь с населением 15,5 млн человек как автомобили для каршеринга. Сборка автомобилей будет налажена в Китае.NEVS 9-3x concept 2017

Представители NEVS подчеркнули, что количество предварительных заказов на электрокары составляет 150 тыс. экземпляров. NEVS уже восстанавливали производство модели 9-3 в 2013 году, однако в феврале прошлого года компания Saab AB запретила NEVS использовать товарную марку и логотип на китайских машинах.NEVS 9-3x concept 2017

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SAABSaab 9-3Китайконцепткроссоверэлектрокар
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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