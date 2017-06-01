Стала известна дата появления нового Kia Rio в России 31

Россиянам покажут новый Kia Rio.

Премьера российской версии нового поколения Kia Rio состоится 4 июля в Москве.

Известно, что на российском рынке автомобиль будет доступен с двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 99 и 123 л.с. соответственно. В паре с моторами будут работать «механика» и «автомат». Комплектации, вероятно, станут известны в июле, а цены появятся ближе к старту продаж, намеченному на осень текущего года. На заводе компании в Санкт-Петербурге уже происходит сборка автомобилей нового поколения.

Отметим, что новый Rio получил новую оптику, слегка измененную решетку радиатора, другие бамперы и иной вид задних фонарей. Также новый дизайн обрел руль и изменилась компоновка приборов на панели.

В настоящее время Kia Rio предыдущего поколения стоит от 570 900 рублей. По итогам продаж за первый квартал текущего года модель весьма востребованна на российском рынке: с января по апрель было реализовано 30 043 экземпляров.

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