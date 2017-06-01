Стала известна дата появления нового Kia Rio в России
31

Стала известна дата появления нового Kia Rio в России
Июнь 01 14:59 2017

Россиянам покажут новый Kia Rio.

Премьера российской версии нового поколения Kia Rio состоится 4 июля в Москве.
Известно, что на российском рынке автомобиль будет доступен с двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 99 и 123 л.с. соответственно. В паре с моторами будут работать «механика» и «автомат». Комплектации, вероятно, станут известны в июле, а цены появятся ближе к старту продаж, намеченному на осень текущего года. На заводе компании в Санкт-Петербурге уже происходит сборка автомобилей нового поколения.

Отметим, что новый Rio получил новую оптику, слегка измененную решетку радиатора, другие бамперы и иной вид задних фонарей. Также новый дизайн обрел руль и изменилась компоновка приборов на панели.

В настоящее время Kia Rio предыдущего  поколения стоит от 570 900 рублей. По итогам продаж за первый квартал текущего года модель весьма востребованна на российском рынке: с января по апрель было реализовано 30 043 экземпляров.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
KIAKIA Rio IVдебют
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

АвтоВАЗ повысит зарплату всем сотрудникам

АвтоВАЗ повысит зарплату всем сотрудникам 1

Volkswagen отзывает автомобили в России

Volkswagen отзывает автомобили в России 1

Массовое производство началось

Массовое производство началось 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.