Специальная версия Chevrolet Camaro приехала в Россию 5

Chevrolet привезла в Россию ограниченную серию Camaro.

В России начинаются продажи лимитированной серии купе Chevrolet Camaro Performance приуроченную к выходу фильма» – «Трансформеры: Последний рыцарь». В пресс-службе GM Россия сообщили что в июне российским покупателям предложат cпецверсию Сamaro, которая выглядит как настоящий авторобот Bumblebee из киноленты.

Модель получит пакет дополнительного оборудования Performance. Благодаря выхлопной системе Chevrolet Performance Camaro зазвучит лучше. Помимо этого, автомобиль получит наклейки панели между задними фонарями, черный логотип решетки радиатора и крышки багажника, тонированные задние фонари, комплект колпачков литого диска. Спецверсия будет представлена в желтом цвете Bright Yellow с декоративными черными полосами Rally Stripe по цене от 3 млн 265 тыс. рублей. Также пакет аксессуаров предложат владельцам Chevrolet Camaro в качестве дополнительного оборудования.

Напомним, Chevrolet Camaro шестого поколения начали продавать в России в декабре 2016 года. За первые пять месяцев реализовано более 130 автомобилей, что на сегодня является лучшим результатом с момента официального запуска модели в России в 2012 году. Почти половина продаж пришлись на ограниченную серию, приуроченную к юбилею модели, – 50th Anniversary Edition.

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