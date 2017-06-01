Porsche 911 GTS — российская премьера 15

В воскресенье стартовал первый этап любительского клубного чемпионата Porsche Sport Challenge, к которому был приурочен традиционный весенний праздник Porsche и презентация модели 911 GTS.

Пять новых моделей GTS являются самыми спортивными и эмоциональными представителями линейки 911 Carrera / 911 Targa. Основной упор сделан на повышение мощности и динамики, а также на очень богатое базовое оснащение.

Шестицилиндровый оппозитный двигатель рабочим объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом развивает 450 л.с. и максимальный крутящий момент в 550 Нм в диапазоне от 2150 до 5000 об/мин. Это на 30 л.с.больше чем у нынешней 911 Carrera S и на 20 л.с. больше чем у прошлого поколения GTS с атмосферным двигателем.



Все модификации 911 GTS ускоряются с 0 до 100 км/ч по крайней мере на 0,2 с быстрее, чем текущее поколение моделей S. Самая быстрая в линейке — купе 911 Carrera 4 GTS с коробкой передач PDK. В режиме Sport Plus она разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость всех моделей GTS превышает невероятные 300 км/ч. Но лидером тут оказывается заднеприводное купе с на механике — оно способна достичь отметки 312 км/ч (на 4 км/ч больше, чем сопоставимая модель S). Управляемость 911 GTS близка к абсолютному совершенству. На серийных шинах автомобиль преодолевает 73 поворота Северной петли Нюрбургринга общей протяженностью 20,83 км всего за 7 минут 26 секунд. На рекорд MRW мы, конечно же, не претендуем — оставим его профессионалам. Но наши впечатления — так быстро не едет ни одно из опробованных нами авто и это самый приятный и легкий в управлении из всех знакомых спорткаров.

Стандартное оснащение всех моделей GTS также включает в себя еще одну практичную опцию. Интегрированный в рулевое колесо переключатель режимов движения, входящий в пакет Sport Chrono, позволяет водителю выбрать один из четырех доступных пакетов настроек: Normal, Sport, Sport Plus и Individual. В режиме Sport повышается отзывчивость двигателя, сокращается время реакции трансмиссии PDK и оптимизируется момент смены передач, обеспечивая максимальное ускорение.

Коробка раньше переходит на пониженную передачу и поддерживает более высокие обороты, не переключаясь раньше времени. При переключении «вниз» происходит автоматическая перегазовка. В режиме Sport Plus эти характеристики становятся еще более выраженными, гарантируя максимальную мощность и динамику. В этом режиме также становится доступна функция Launch Control для гоночного старта.

Автомобили с трансмиссией PDK оснащаются кнопкой Sport Response, подготавливающей двигатель и коробку передач к мгновенной отдаче мощности. После ее активации на протяжении приблизительно 20 секунд автомобиль переходит в режим максимально острых реакций.



При этом, управлять таким спортивным снарядом под силу даже не самому опытному водителю. Уже в базе 911 GTS оснащен системой Porsche Active Suspension Management (PASM), которая обеспечивает улучшенное сцепление с дорожным покрытием и более отточенную управляемость открытых моделей GTS Cabriolet и GTS Targa. GTS в кузове купе комплектуется эксклюзивной спортивной подвеской PASM, занижающей кузов еще на десять миллиметров.

Кроме того, стандартная комплектация моделей GTS также включает в себя ряд систем, дополнительно повышающих точность рулевого управления. У версии с механикой есть система Porsche Torque Vectoring (PTV) и механическая блокировка заднего дифференциала, а модели с коробкой передач PDK оснащаются системой Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) и электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала.

Обе системы отвечают за контролируемое притормаживание внутреннего заднего колеса в поворотах и улучшают сцепление с дорогой во время стремительных ускорений на выходе из виражей. Доступная в качестве опции активная система подавления кренов PDCC была перенастроена с учетом возросшей мощности моделей GTS.



В стандартное оснащение моделей также входит пакет Sport Chrono. Помимо аналогового секундомера на передней панели и цифрового секундомера на панели приборов он также включает в себя индикатор прохождения кругов в системе PCM. Усовершенствованное приложение Porsche Track Precision также впервые стало доступно для моделей GTS. Это приложение для смартфонов, истоки которого лежат в мире автоспорта, напрямую подключается к системам автомобиля и позволяет в автоматическом режиме записывать, анализировать и отображать информацию о движении на гоночной трассе.

Водитель может осуществлять запись своих заездов по 130 предустановленным гоночным трассам по всему миру. Если необходимая водителю трасса отсутствует в системе, приложение позволяет добавить ее самостоятельно. Во время заездов приложение может отображать динамическую информацию автомобиля непосредственно на экране смартфона.

В дополнение ко времени секций и кругов, оно также в анимированном виде отображает разницу во времени с эталонным кругом. Для этого приложение использует высокоточные данные автомобиля в сочетании с информацией GPS-позиционирования, полученной непосредственно от PCM. Графический анализ информации о заездах и разбор видео позволяет водителям постоянно совершенствовать свои навыки пилотирования.

Видеоанализ использует изображение с камеры смартфона и дополняет картинку анимированными данными о движении. Для того чтобы по-иному взглянуть на заезд, также может быть использовано видео со второй камеры, установленной за бортом автомобиля. Анализ информации о движении и сравнение различных кругов поможет водителю быстро определить оптимальные точки торможения и идеальные траектории.

Приложение также имеет функцию голосового информирования о времени круга и позволяет делиться записями с друзьями в социальных сетях. Кроме того, поддерживается функция экспорта сохраненных видеоанализов для дальнейшего еще более подробного разбора на персональном компьютере при помощи дополнительного программного обеспечения.

Для владельцев часов Apple Watch также предусмотрена возможность измерения и записи для последующего анализа частоты пульса во время заездов.