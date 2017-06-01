Опубликованы фото возможного конкурента UAZ Hunter
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Опубликованы фото возможного конкурента UAZ Hunter
Июнь 01 07:59 2017

Новая информация о нижегородском внедорожнике от компании «Селеста».

В базе Роспатента были опубликованы изображения новой версии рамного внедорожника, способного в будущем составить конкуренцию УАЗ Hunter. В отличие от старых снимков, на новых автомобиль изображен с жестким верхом.Внедорожник от компании СелестаСейчас у новинки нет названия. Ранее сообщалось, что разработкой нового автомобиля занимается компания «Селеста». Пока, о внедорожнике информации не так уж и много.Внедорожник от компании СелестаИзвестно, что внедорожник построен на базе «Соболя» 4х4: от «донора» он получил компоненты трансмиссии, а именно:  передний и задний мосты, дифференциалы, КПП и раздаточную коробку. В основу конструкции ляжет лонжеронная рама, а кузов представляет собой каркас сваренный из стальных труб различной толщины, который обшивается прочным АБС-пластиком. Двигатель также позаимствуют у «Соболя»: это моторы объемом 2,7 литра мощностью 107 л.с. и 2,8-литровый 148-сильный вариант.Внедорожник от компании СелестаИнформации о серийном выпуске машины на данный момент нет.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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