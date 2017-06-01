Москвичам пообещали доступные элетромобили 35

Стало известно, когда на улицах Москвы появятся «народные» электромобили.

К 2020 году у московских автомобилистов появится возможность приобретать электромобили по доступной цене. Уже через три года отечественные разработчики представят свой первый «народный» автомобиль с электрической силовой установкой.

Мы прогнозируем, что к 2020 году в Москве может появиться «народный» электромобиль, в том числе и российский, так как отечественные конструкторские бюро в это дело вовлечены, и есть уже несколько рабочих групп. Главное — он должен быть доступен по цене, все остальное — вопрос времени,

— рассказал агентству «Москва» руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По словам главы департамента, «народный» электромобиль должен иметь «небольшой кузов типа «смарт». Запас хода на полной зарядке должен составлять 200 км. Сообщается, что на сегодняшний день самые дешевые модели автомобильной продукции производят разработчики компаний Nissan и Renault. К указанной дате, власти Москвы планируют создать в городе необходимое количество зарядных станций с учётом возможного увеличения количества электромобилей.

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