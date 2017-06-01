Любопытное о работе платных парковок столицы 74

Несколько фактов о платных парковках Москвы.

1 июня 2013 года, на всех улицах в пределах Бульварного кольца Москвы массово заработали платные парковки. До этого в столице полгода проводили эксперимент на нескольких улицах. Администратор Московского парковочного пространства к этой дате собрал несколько интересных цифр о работе городских парковок.

В Москве стало проще пройти и проехать благодаря платным парковкам, эвакуации и большим штрафам . Беспорядочная стоянка в 3 ряда осталась в прошлом. Автомобили стали передвигаться быстрее — на 13% выросла средняя скорость передвижения по Москве, припаркованные машины больше не мешают пешеходам на тротуарах и переходах .

Место на стоянке находится проще. По данным рейтинга ТомТом, на поиск водители тратят сейчас на 65% времени меньше, чем до ввода парковок. При этом водители оставляют автомобили на меньший промежуток времени. Среднее время парковки составляет — 1 час 17 минут, в отличии от ‪6-8 часов, как было раньше‬.

Общая сумма собранных средств за все время работы платных стоянок составила 12 млрд рублей, из них за текущий год — 3,7 млрд. рублей.

Численность платных машиномест в Москве на сегодня составляет 81,2 тыс. из них 8,7 тыс. сделаны для инвалидов. Возле социальных объектов находится 420 бесплатных мест, но они также входят в зону платной парковки.

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