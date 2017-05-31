«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля 11

«Яндекс» впервые показал беспилотное такси.

Автомобиль без водителя сумел объехать вставшую на пути машину и миновал двух пешеходов.

Компания «Яндекс» опубликовала на своём YouTube-канале первый ролик с испытаниями самоуправляемого такси. На видео можно увидеть как автомобиль подвозит одного из сотрудников компании и самостоятельно объезжает вставший на пути грузовик. Также такси проехало полосу препятствий из нескольких бочек и объехало двух пешеходов.

В компании рассказали, что у нового автомобиля есть оборудование с функциями навигатора, геолокации, а также компьютернго зрения.

Мы используем анонимные данные пользователей «Яндекс.Навигатора», которые позволяют нам понять, как управлять автомобилем в городе с пробками, ограничениями скорости, перекрытыми дорогами и другими дорожными ситуациями»,

— сообщил изданию TechCrunch пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Владимир Исаев. По его словам, «Яндекс» уже использовал технологию компьютерного зрения, чтобы искать свободные парковочные места и считывать дорожные знаки.

Представитель «Яндекса» Матвея Киреева, рассказал что пока их беспилотное такси не проходило испытаний на городских улицах, однако в компании заявили о планах заняться этим в течение года. Кроме того, он объяснил TJ , почему руль у автомобиля в ролике крутится с большой скоростью.

Поворот руля на 90 градусов не означает поворот колес на столько же. Эта зависимость — техническая особенность автомобиля. Если приглядеться, руль впустую не крутится, машина выполняет маневры,

— прокомментировал Киреев.

Также в своём блоге «Яндекс» поясняет, что для беспилотных такси разрабатывают системы автопилота пятого уровня, позволяющие человеку не вмешиваться в события на дороге. В апреле 2017 года глава компании по производству самоуправляемых автомобилей Tesla Элон Маск отмечал, что для перехода на пятый уровень автономности беспилотным машинам потребуется около двух лет.

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