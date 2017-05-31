В Уфе презентовали первый троллейбус, изготовленный в «НЕФАЗ» 22

С конвейера сошел первый троллейбус выпущенный «НЕФАЗом».

В Уфе официально представили первый троллейбус произведенный ПАО «НЕФАЗ». Новый троллейбус – это совместное детище ПАО «НЕФАЗ» и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ). Как сообщили в пресс-службе компании, кузов изготовлен на Нефтекамском автозаводе, а электрическое оборудование установлено на УТТЗ.

Специалисты «НЕФАЗа», совместно с партнерами, на протяжении семи месяцев работали над разработкой и созданием первого экземпляра из новой линейки продукции. Троллейбуса может вместить 112 человек, численность мест для сидения составляет 26. Представленная модель является базовой, и ее можно доукомплектовать. Например, можно установить дополнительные блоки питания, с которыми троллейбус сможет проехать до 50 километров на автономном ходу. Учитывая, что платформа унифицирована с автобусом НЕФАЗ и многие детали являются взаимозаменяемыми, нетрудно сделать вывод об упрощении эксплуатации и ремонта техники.

В пользу троллейбусов совместного производства ПАО «НЕФАЗ» и УТТЗ говорит их цена. Новый среднепольный троллейбус на несколько миллионов рублей дешевле, чем имеющиеся наличии в России модели. Соответственно появилась возможность переоснастить троллейбусные парки Уфы и других городов за меньшие деньги.

В данный момент уже заказали 80 экземпляров техники. Основной интерес новыми троллейбусами проявляют регионы Центральной России. После того, как троллейбус пройдет сертификацию, он появится на маршрутах Уфы. Предположительно, жители башкирской столицы смогут оценить новинку в августе.

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