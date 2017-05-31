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Пробег на RAF «Рига-Владивосток» уже в Санкт-Петербурге
8
Май 31
10:57
2017
by AMSRUS
Участники пробега на автомобилях RAF «Рига-Владивосток» в Санкт-Петербурге, на территории музея городского электрического транспорта.
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Article "tagged" as:
RAF 2203
автомобильные путешествия
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Автор
AMSRUS
C 2014 года www.amsrus.ru
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