Tesla опасен для велосипедистов 37

Автопилот Tesla не считает велосипедистов живыми людьми.

Ученые из Стэнфордского университета протестировали автопилот Tesla и выяснили, что его сенсоры распознают всего 1% велосипедистов. При распознавании автомобилей этот показатель составляет 30%. Заметив двухколесный транспорт, автопилот считает, что это просто какой-то объект, без живого человека.

«Обзор автопилота Tesla: все байкеры умрут» — так были озаглавлены результаты тестирования.

Автор исследования Хизер Найт (Heather Knight) опубликовала в своем блоге результаты тестирования, озаглавленные «Обзор автопилота Tesla: все байкеры умрут» («Tesla Autopilot Review: Bikers Will Die»). Найт имеет степень PhD, полученную в Школе информатики Карнеги — Меллон, которая находится в Питтсбурге, США. Под «байкерами» в своем исследовании автор понимает не только велосипедистов, но и мотоциклистов, и вообще всех, кто водит «байк», то есть двухколесный транспорт.

Тестирование автопилота Tesla проводилось на дорогах южной части штата Калифорния. По наблюдениям ученых, возле велосипедистов автомобиль вел себя так, как будто не подозревал, что это тоже транспортное средство с живым водителем. Создавались ситуации, в которых автопилоту требовалась корректировка со стороны водителя. Если же водитель полагался на сенсоры автопилота, он «ставил жизнь байкера под угрозу», поясняет Найт.

По нашим оценкам, автопилот правильно классифицировал около 30% автомобилей, и всего 1% велосипедистов. Если Tesla не может классифицировать объект, это не значит, что он не видит, что там что-то есть. Но учитывая, что ставка здесь человеческая жизнь, мы рекомендуем водителям НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОПИЛОТ TESLA ВОЗЛЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ,

— пишет Найт.

Ученая считает, что компания должна сфокусировать работу автопилота в первую очередь на распознавании людей.

По мнению Найт, водители имеют право знать об ограничениях автопилота. Tesla принимает меры к тому, чтобы так и было: компания постоянно напоминает, что это вспомогательное средство, и что водитель в любом случае должен держать руки на руле, наблюдая за дорогой. Если водитель снимает руки с руля на продолжительное время, автопилот отключается и не возобновляет работу до остановки машины.

Известны случаи, когда неспособность автопилота Tesla распознать «байкера» становилась причиной дорожного происшествия. Например, в июле 2016 г. в Норвегии Tesla Model S с включенным автопилотом не смог идентифицировать мотоциклиста и наехал на него сзади. «Байкером» оказалась женщина, которая получила серьезные травмы.

После этого происшествия норвежская ассоциация мотоциклистов NMCU направила ряд вопросов министру транспорта Норвегии Кетилу Солвик-Олсену (Ketil Solvik-Olsen) и главе Tesla Илону Маску (Elon Musk), требуя разъяснить, насколько безопасны автопилоты компании для «байкеров». Несколько позже мото-клубы Нидерландов подали такой же запрос в голландское транспортное ведомство RDW. Их поддержала Федерация европейских ассоциаций мотоциклистов (FEMA), которая задалась вопросом, не рано ли автопилоты Tesla были разрешены в Евросоюзе.

Следует отметить, что имели место и прямо противоположные инциденты. В июле 2016 г. Wall Street Journal сообщал о случае, когда мотоциклист, занятый перепиской по смартфону, внезапно выскочил впереди автомобиля Tesla, и только автопилот спас транспортные средства от столкновения. Не уточняется, был ли «байкер» опознан системой как мотоциклист, или просто как препятствие.

Подробнее на cnews.ru