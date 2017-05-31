Подсчитан ущерб причиненный автомобилистам ураганом

Убытки от стихии обойдутся столичным автолюбителям в несколько сот миллионов рублей.

По данным МЧС, ураган повредил примерно 2 тысячи автомобилей. И уже можно приблизительно назвать убытки автовладельцев. 150 000 рублей, именно эту сумму озвучивают страховые компании оценивая ущерб, причиненный ураганом среднестатистическому автолюбителю.

Исходя из этого, нетрудно подсчитать общую сумму потерь московских автолюбителей от стихии, в итоге получается, не менее 300 миллионов рублей.

Максимальный размер ущерба в случае таких стихийных действий получает лишь каждый 20 автомобиль. Треть убытков – до 20 тысяч рублей, две трети – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, одна шестая от 100. И лишь каждый 20-й автомобиль получает тотальный убыток ценой более миллиона рублей. Мы также ожидаем, что поступят обращения не только от обычных автолюбителей, но и от владельцев спецтехники. Там сумма ущерба будет гораздо больше»,

— пояснил представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук.

Стоит подчеркнуть, что страховые компании возместят автолюбителям лишь часть потерь. Как-никак, далеко не все автомобилисты обладают полисами каско. Следовательно кто-то будет судиться с коммунальщиками и коммерческими компаниями, не закрепившими должным образом рекламные и другие конструкции.

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