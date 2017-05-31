Орловский епископ рассказал о происхождении дорогого авто с «красивыми» номерами
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Орловский епископ рассказал о происхождении дорогого авто с «красивыми» номерами
Май 31 09:28 2017

Пранкеры выяснили, как появился Land Cruiser у орловского священнослужителя.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) в разговоре с пранкерами объяснил, как у него появился автомобиль Toyota Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн. рублей и зачем нужны «красивые» номера. Записанный разговор опубликован в сети

Епископ Нектарий пожаловался, что «не во всех районах прекрасные дороги».

Можно сказать, что у меня машина почти как второй дом, потому что постоянно нахожусь на колесах,

– сказал священнослужитель.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев)

Фото: Открытая Россия

Как пояснил епископ, недешевый автомобиль ему помог приобрести гендиректор местного агрохолдинга АО «Агроград» Павел Царев. Нектарий рассказал, что свой старый автомобиль он сдал по программе Trade-In.

Покупка составила не 6 млн, а было добавлено всего 3 миллиона,

– сказал епископ.

Наличие «красивого номера» своего автомобиля (А 008 ОО) священнослужитель объяснил тем, что часто участвует в торжественных мероприятиях.

Чтобы легче было подъехать владыке, потому что ГАИ знают эти номера и пропускают на торжественные мероприятия,

– сказал он.

Ранее сообщалось, что епископ Нектарий пригрозил изданию «Орловские новости» иском об оскорблении чувств верующих в случае отказа удалить статью о подаренном ему внедорожнике Land Cruiser V8 за 6 млн рублей.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский

Губернатор Орловской области Вадим Потомский

В свою очередь глава Орловской области Вадим Потомский, отвечая на вопрос о дорогом внедорожнике, которым владеет епископ Нектарий, заявил, что:

Бог не фраер, он все видит.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Игорь Скоркин
    Май 31, 09:43 #1 Игорь Скоркин

    И погоняло у него какое-то … Нектарин.

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