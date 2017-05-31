Орловский епископ рассказал о происхождении дорогого авто с «красивыми» номерами

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) в разговоре с пранкерами объяснил, как у него появился автомобиль Toyota Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн. рублей и зачем нужны «красивые» номера. Записанный разговор опубликован в сети
Епископ Нектарий пожаловался, что «не во всех районах прекрасные дороги».
Можно сказать, что у меня машина почти как второй дом, потому что постоянно нахожусь на колесах,
– сказал священнослужитель.
Фото: Открытая Россия
Как пояснил епископ, недешевый автомобиль ему помог приобрести гендиректор местного агрохолдинга АО «Агроград» Павел Царев. Нектарий рассказал, что свой старый автомобиль он сдал по программе Trade-In.
Покупка составила не 6 млн, а было добавлено всего 3 миллиона,
– сказал епископ.
Наличие «красивого номера» своего автомобиля (А 008 ОО) священнослужитель объяснил тем, что часто участвует в торжественных мероприятиях.
Чтобы легче было подъехать владыке, потому что ГАИ знают эти номера и пропускают на торжественные мероприятия,
– сказал он.
Ранее сообщалось, что епископ Нектарий пригрозил изданию «Орловские новости» иском об оскорблении чувств верующих в случае отказа удалить статью о подаренном ему внедорожнике Land Cruiser V8 за 6 млн рублей.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский
В свою очередь глава Орловской области Вадим Потомский, отвечая на вопрос о дорогом внедорожнике, которым владеет епископ Нектарий, заявил, что:
Бог не фраер, он все видит.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
И погоняло у него какое-то … Нектарин.
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