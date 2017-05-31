Гонки… с домами на колесах

Компания Red Bull выпустила промо-видеоролик в честь своего домашнего Гран При в Австрии. На видео Даниэль Риккардо за рулем Aston Martin Vanquish Volante и Макс Ферстаппен на Aston Martin Vanquish S Volante соревнуются с прицепленными к машинам домами на колесах. Как отмечает F1News, каждый из домов весил 400 килограммов.
Я не знал, что мы будем делать на трассе – несколько красивых снимков или действительно устроим гонку и повеселимся. Было ощущение, словно ребенку дали сладкое – мы постоянно атаковали, что в итоге привело к разрушению прицепа! Мы с Максом просто рыдали от смеха!,
-рассказал после съемок Даниэль Риккардо.
Макс Ферстаппен в свою очередь прокомментировал:
Мы были вполне уверены в том, что разобьем кемперы. Это было не специально, но когда я начал немного дрифтовать, то увидел в зеркале заднего вида, что кемпер едет на одном колесе!
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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