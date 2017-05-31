Гонки… с домами на колесах
14

Гонки… с домами на колесах
Май 31 20:59 2017

Пилоты «Формулы-1» устроили гонку с прицепами.

Компания Red Bull выпустила промо-видеоролик в честь своего домашнего Гран При в Австрии. На видео Даниэль Риккардо за рулем Aston Martin Vanquish Volante и Макс Ферстаппен на Aston Martin Vanquish S Volante соревнуются с прицепленными к машинам домами на колесах. Как отмечает F1News, каждый из домов весил 400 килограммов.Гонки с прицепами пилотов F1

Я не знал, что мы будем делать на трассе – несколько красивых снимков или действительно устроим гонку и повеселимся. Было ощущение, словно ребенку дали сладкое – мы постоянно атаковали, что в итоге привело к разрушению прицепа! Мы с Максом просто рыдали от смеха!,

-рассказал после съемок Даниэль Риккардо.Гонки с прицепами пилотов F1

Макс Ферстаппен в свою очередь прокомментировал:

Мы были вполне уверены в том, что разобьем кемперы. Это было не специально, но когда я начал немного дрифтовать, то увидел в зеркале заднего вида, что кемпер едет на одном колесе!

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
F1ВидеогонкиФормула
  Категории:
ВидеоНовостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В Татарстане предложили чипировать автомобили

В Татарстане предложили чипировать автомобили 4

Новый Honda Pilot похудеет и станет более изгибистым

Новый Honda Pilot похудеет и станет более изгибистым 2

Solaris на выгодных условиях

Solaris на выгодных условиях 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.