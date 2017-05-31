Гонки… с домами на колесах 14

Пилоты «Формулы-1» устроили гонку с прицепами.

Компания Red Bull выпустила промо-видеоролик в честь своего домашнего Гран При в Австрии. На видео Даниэль Риккардо за рулем Aston Martin Vanquish Volante и Макс Ферстаппен на Aston Martin Vanquish S Volante соревнуются с прицепленными к машинам домами на колесах. Как отмечает F1News , каждый из домов весил 400 килограммов.

Я не знал, что мы будем делать на трассе – несколько красивых снимков или действительно устроим гонку и повеселимся. Было ощущение, словно ребенку дали сладкое – мы постоянно атаковали, что в итоге привело к разрушению прицепа! Мы с Максом просто рыдали от смеха!,

-рассказал после съемок Даниэль Риккардо.

Макс Ферстаппен в свою очередь прокомментировал:

Мы были вполне уверены в том, что разобьем кемперы. Это было не специально, но когда я начал немного дрифтовать, то увидел в зеркале заднего вида, что кемпер едет на одном колесе!

Источник