Где купить настоящее масло? 342

Довольно много реплик о том, что страховые компании не знают нормативно-правовую базу, не читали правил дорожного движения, поэтому провоцируют нас подобным образом на неправильные поступки.

Вопрос возмещения обсуждается. Некоторые из вас пишут, что одно другому не мешает и трупы хоронят за счет страхового покрытия, некоторые из своего опыта упоминают, что им было отказано в возмещении исходя из того, что они нарушили правила дорожного движения, часть из вас удостоилась регрессного иска в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно из-за того, что было нарушение правил дорожного движения.

«Подскажите, пожалуйста, где можно купить моторное масло, чтобы не попасть на контрафакт?» — пишет Юрий.

Нигде! В нашей стране контрафакт, где все подделываются. Уж масло то моторное в зоне риска под номером 1. Айфон под номером 5 идет. Моторное масло подделывается, подделывается и подделывается.

Где его купить? Жителям Санкт-Петербурга можно купить в Финляндии, жителям Курска можно попытаться сделать это в Украине, а остальным желательно прямые поставки из Китая, из других стран. А на территории нашей страны это очень большая проблема. Мне как-то фирма Castrol написала гневное письмо из серии а что это вы тут себе позволяете ругать нас ну и что что контрафакт, мы не можем бороться с контрафактом и у всех контрафакт, что вы нас то ругаете.

У Castrol есть еще другие заслуги не только неумение бороться с контрафактом, но в целом и у них и у всех остальных проблема одна на всю страну. К сожалению, у нас очень серьезные проблемы. Надзирающих органов у нас огромное количество, а с контрафактом поделать никто ничего не может.

Олег: У меня Нива, я заливал туда масло Shell Helix Plus, а потом поменял на Лукойл. Правильно я сделал? Ценовая политика разная.

С. Асланян: Поверить в масло Лукойл у меня нет никаких оснований. Сделанное на территории нашей страны масло Shell Helix вызывает у меня чуть больше внимания и интереса. У меня на Shell Helix отъездил Daewoo Matiz практически 200 тысяч и умер от естественных причин. Масло Лукойл, как говорят химики, неплохое по базе и использует не самые дорогие присадки, пакеты присадок оно покупает за рубежом. Это тот уровень заграницы, который нам поможет. Но если вы хотите сберечь двигатель, я никогда и не от одного химика не слышал такую рекомендацию, чтобы заливать отечественное масло. Если уже без разницы, если уже понятно, что износ необратим, то можно залить все, что угодно. А если у вас гонят сальники коленвала и у вас масла выливается на дорогу больше, чем уходит на угар, то нужно только Shell заливать, потому что какая разница, чем вы поливаете окрестности дорогим приличным масло это не выгодно.

Олег: По аккумуляторам. У российских одна полярность используется, а в Европе другая полярность.

С. Асланян: Да, плюсы и минусы перепутаны и размер клеммы не совпадает и способы крепления у всех разные.

Олег: А это только плюс с минусом поменяны, а так если он подходит можно и на отечественную машину поставить европейскую полярность?

С. Асланян: Все гораздо хуже. Можно поставить Varta Silver и это будет заведомо лучше, чем любой аккумулятор, на котором будет стоять знак качества или рекомендация нашего отечественного производителя. Иногда специально ставят более длинные провода, не смотря на то, что из-за серьезного сечения удлинение цепи всегда способствует возрастанию потерь, тем не менее, народ обычно так и делает. От чего зависит качество жизни? Иногда напрямую зависит от вашего образования, иногда от страны проживания, а иногда в наших условиях от того количества не нашего не отечественного, что в вашей жизни есть.

Когда у вас отечественный телефон, то у вас очень тяжелые батарейки, нужно таскать с собой два чемодана. Когда у вас отечественный автомобиль и у вас и диагнозы очень суровые. Когда у вас отечественный аккумулятор и проблем с ним гораздо больше. А иногда бывает так, что машина приличная, телефон приличный и в квартире ремонт сделан тоже без нашего родного отечественного и как-то качество жизни к сожалению подросло. Не хотим мы по-человечески, не получается у нас.

Игорь: Из Санкт-Петербурга. Очень хотим купить жене машину Land Cruiser 100. Ей очень нравится. Не Prado, не Lexus. Стоит брать?

С. Асланян: Игорь, скажите, чем обусловлен выбор такого громоздкого ящика? Вы планируете жену выгнать из дома и ей будет где ночевать?

Игорь: Нет, она просто хочет большую машину, более менее надежную. Сидела, смотрела, увидела и сказала «Хочу». Я ей предлагаю Prado, а она сотку хочет.

С. Асланян: Она у вас судя по всему крошечного размера дюймовочка, от которой только бантик торчать будет в форточке?

Игорь: Примерно да.

С. Асланян: В таком случае это правильно, потому что беззащитная барышня один на один с нашей отечественной русской действительностью и жестокими сердцами мужчин вокруг может быть с нивелирована только параметрами ее автомобиля. Спереди хороший силовой бампер, сзади желательно тоже на всякий случай. Сотку можно брать, но вам нужно найти безупречную. Вам нужно, чтобы она не позвонила и не сказала «Игорек, я тут под березой где-то кажется от Санкт-Петербурга километров немного, но тут какие-то финские пограничники руками машут, приезжай меня спаси, она не заводится».

Это ведь происходит обычно ночью. Машина должна быть безупречной. Откуда возьмется сотка с пробегом скрученным и биографией неизвестной вот такого уровня? Практически из неоткуда. То есть вы выходите на рынок, идете к официальным мошенникам, вторичный рынок у нас это прерогатива уголовников, и пытаетесь не быть обманутым. Сотку просто так не продают. Хотя в четверг у нас был эфир и один из позвонивших рассказывал о том, что он обкатал машину и скинул ее на рынок, обкатал следующую и скинул ее на рынок. Представляете, как везло его покупателям. Желательно, чтобы сотка была дизельная, потому что у бензиновой конечно ресурс фантастический, но…

Игорь: Хотим именно бензиновую.

С. Асланян: Все. В таком случае у вас есть шанс взять бензиновую и может быть американца, пусть она будет в милях это не страшно. V-образная восьмерка проживет заведомо дольше, чем турбодизель. Жрать она будет просто, как негодяй, вы будете ее тихо ненавидеть.

Игорь: А стоит газовое оборудование на нее ставить? Я почему-то противник.

С. Асланян: Две топливные системы, болевар не вынесет двоих, тем более вы будете ставить его на машину, которая уже повидала. Понятно, что на газу всегда чище, шлака меньше, но у вас двигатель так или иначе будет зашлакованный. Итого вы ходите ищите машину, в первую очередь как это ни странно, хорошо сохранившуюся по кузову и с документами, чтобы у вас ПТС был не дубликат. Как только ПТС дубликат, значит машина из угона и легализованная ментами.

В остальных случаях это кузов определяет срок службы дальнейший автомобиля. Когда у вас что-то будет по двигателю — вы почините, когда будет что-то по мостам — вы почините, когда что-то будет по коробке — вы почините, когда у вас будет что-то по кузову — вы выбросите машину. Поэтому смотрите в первую очередь кузов и не верьте на вторичном рынке никаким сказкам про бабушку, которая до этого ездила в церковь. Будьте готовы к тому, что у машины будет пробег за 200 тысяч.

Игорь: Вы все время хаите Лады. У меня для работы куплена Lada Largus 100 с лишним тысяч пробега и никаких проблем.

С. Асланян: Я тут недавно проспорил. Не то, чтобы мы на что-то спорили, но своей неубедительностью и невнятной позицией, я можно сказать морально проиграл дискуссию поклоннику боярышника, он давил меня опытом и авторитетом, прикладывал свою печень и анализы, что он еще живой и хотя в свои 40 он выглядел на 80 и производил несколько нездоровое впечатление, он до последнего говорил, что зря я против боярышника. Но как-то недолюбливаю я боярышник, все-таки мне кажется, что что-то в нем не то. Хотя Largus же 100 тысяч пробежал.

Денис: Казань. Стоил ли покупать Jeep Grand Cherokee I с мотором 4,7/238 лошадей. Вообще возможно ли найти живой такой?

С. Асланян: Найти конечно можно и у него будут уже мелкие неприятности по кузову. Потом вы всегда готовы к тому, что компания Crysler делает машины по заветам завода Москвич, они всегда едут, но там всегда что-то не работает. Лампочка погасла, печка вырубилась, гидроусилитель задумался, амортизатор начал как-то странно работать, а потом так смотришь все вроде более менее. Сам по себе автомобиль скорее всего вы найдете, потому что 4,7 их достаточно было.

Ресурс у него крупный, то есть машина живет долго. Самое главное он до такой степени никому не нужен, его до такой степени боятся на вторичном рынке, что 3,0 дизель вы будете рассматривать где-нибудь за тысяч 800, а 4,7 бензин будет стоит 400-450. Понятно, что она не будет образцово здоровой, ни в коем случае, нужно будет приложить руку. Но на 4,7 как она едет того стоит. Коробка скорее всего будет жива, двигатель скорее всего будет жив, по раздатке, по мостам будут трудности сделаете и у вас будет великолепная круглосуточная проблема с электрикой тут не контактик, там не контактик, тут не работает, там не работает.

Владимир: Уфа. У меня Tiguan 2,0 бензин пробег 50 тысяч. Сейчас засмотрелся на новый Tiguan, но там коробка шестиступка гидравлика автомат, а там уже DSG идет. Что скажите?

С. Асланян: Боюсь. Вот перед тем, как вы пойдет покупать первый визит сразу в церковь, ставите свечку, очень долго валяетесь в ногах вымаливаете себе хорошую DSG, после этого с облегченным сердцем и практически опусташенным кошельком становитесь владельцем нового Tiguan. Дальше звоните и рассказывает, чем все кончилось.

Владимир: Супер. Я просто священник, поэтому это как раз в тему.

С. Асланян: Все тогда вы будете вымаливать себе DSG начиная с сегодняшнего дня и как только знамение сойдет, вы же понимаете подсказка будет обязательно и вы идете и покупаете.

Владимир: То есть сейчас у меня еще есть полтинник на одометре, я еще езжу 50 и никуда не смотрю налево.

С. Асланян: Конечно. У вас то машина абсолютно идеальная, потому как и автомат и полный привод. А Tiguan он же удобный, классный. За первый год научатся производить новые Tiguan, за первый год в Германии изобретут новые заклинания, но они правда будут католические, как вариант протестантские по поводу работы DSG. Через какое-то время появляетесь вы на пороге дальше обряд и вы становитесь обладателем Tiguan. Пусть эта колесница везет вас долго и без проблем.

Григорий: Мне по работе нужна машина, которая ездит далеко, везет много 7 человек и много груза на пожары ездим. Пока использовали полноприводный Suburban. Хочется человеческий аналог из импортных.

С. Асланян: А вы ездите еще соответственно и с оборудованием, у вас на крыше багажник, на котором тоже перегруз большой?

Григорий: Да.

С. Асланян: А машина вам нужна новая? Вы же не пойдете за старой?

Григорий: Да.

С. Асланян: То есть вы начинаете присматриваться и вдруг выясняется, что семиместных машин внедорожников то по большому счету нет, все кроссоверы семиместные.

Григорий: Практически да. И в них не помещаемся с оборудованием. Использовали полноприводный Соболь, но вы же сами понимаете.

С. Асланян: Он же садист, он относится к вам, как к врагу империализма, стиснув зубы и с ненавистью. И на рынке то ничего нет. Как бы мы с вами не намекали друг другу на 200 Toyota Land Cruiser.

Григорий: Чуть-чуть маловат по размеру.

С. Асланян: Дальше идут только американцы.

Григорий: И цена.

С. Асланян: Цена сдерживающий фактор. Вы не должны в этой стране на пожар ездить на приличной технике, вы должны геройски преодолевать тяготы и лишения службы, как вы помните из устава, поэтому хорошей технике для вас никто и не думал даже делать. Вы можете правдами и неправдами попытаться вымолить себе американца, тем более, что у нас кнопку Эры Глонасс удешевили, разрешили с сегодняшнего дня легализация и секонд-хенд можем опять себе покупать. Но нет хороший машин, тем более под оборудование. Либо вы берете Ford Expedition, но там тоже багажник будет не большой.

Еще наверное Chevrolet Tahoe, но он не то, чтобы совсем внедорожник, он все-таки тягач. Он полноприводный тягач для грунтовых дорог, для асфальта. А именно как внедорожник даже после того, как вы ему отрубите переднюю юбку об какой-нибудь пень, он все равно станет машиной не настолько полнопроходимой. Но багажник у него все равно не плохой. После того, как сзади у вас два крепких мужика с тяжелым снаряжением сели еще кое-что остается. Escalade тот же самый Suburban он просто по цене чудовищный абсолютно, а багажник у него длинее. В сухом остатке либо это Tahoe, либо секонд-хенд, привезенный из Америки.

Григорий: Понятно. Спасибо.

С. Асланян: А пожары то у вас какие?

Григорий: Лесные, торфяные.

С. Асланян: Вы кто по профессии?

Григорий: В прошлом пожарный, сейчас это общественная организация Гринпис.

С. Асланян: То есть вы просто как человек, который не равнодушен к этой ситуации, пытаетесь до последнего помогать, тушить.

Григорий: Организую добровольцев, которые реально тушат в разных регионах. Катается из Москвы, насколько позволяют дороги. До Архангельска тушим из Москвы.

С. Асланян: Остальные на чем ездят, выполняя такие задачи?

Григорий: Коллеги в других странах? На Unimog.

С. Асланян: Это да, во всем мире на Unimog. Они даже в Африке на них ездят. Мы себе это позволить не можем слишком дорого. А по стране что у ваших соратников?

Григорий: По стране УАЗ.

С. Асланян: Да, 469, Hunter, Patriot.

Григорий: И Фермеры.

С. Асланян: Это совершенно бесчеловечная техника и Соболь на их фоне выглядит гуманистом, каковым не является и после него хочется пересесть на что-то разумное, а не получается. Даже новая ГАЗель нам не в помощь, потому как увы к сожалению, когда она станет полноприводной и полноценной мы не знаем. Там двигатель хороший, все остальное наше отечественное, поэтому что там получится мы с вами не знаем.

Григорий: Полный привод на Соболь сделали вполне разумный, подключаемый перед, но он не перестал быть отечественным.

С. Асланян: Да, к сожалению. Надо, хочется, а не получается. Это особенность нашей страны. Мы для себя ничего приличного сделать не можем. Автомат Калашникова получилось, а вот все остальное сами мучаемся и никак не можем исправить эту ситуацию.