Что общего у 919 Hybrid и системы электропитания поселка? 10

36 самых интересных данных и фактов о Porsche и Ле-Мане.

Штуттгарт. Рекордные 18 побед в общем зачете – это самый известный факт о Porsche в Ле-Мане. Удвойте это число – именно столько интересных данных вы найдете здесь. Узнайте, что общего имеет Porsche 919 Hybrid и система электропитания небольшого поселка, когда Марк Уэббер проехал первый круг в автомобиле LMP1 и когда к Porsche пришел первый успех в гонках на гибридных автомобилях.

Первый функциональный тест модели 919 заводской пилот Porsche Тимо Бернхард совершил 12 июня 2013 года на полигоне в Вайссахе. Немного более двух лет спустя он стал чемпионом мира в гонках на выносливость за рулем усовершенствованного ле-мановского прототипа.

Голливудские звезды связывают историю Porsche и Ле-Мана: в 1971 году Стив Маккуин рассказал об этой гонке в своем фильме, в 1979 году Пол Ньюман завоевал второе место в общем зачете, а в 2015 году Патрик Демпси также поднялся на подиум, став вторым в классе GTE-Am.

3,2 часа в среднем проводит на массажном столе каждый гонщик команды Porsche LMP во время 24-часовой гонки.

4 сотрудника команды Porsche LMP входили в маленькую делегацию, которая в 2013 году, за год до возвращения Porsche в элиту автоспорта, отправилась в Ле-Ман, чтобы изучить ситуацию и стали свидетелями первой победы заводского Porsche после 1998 года: 911 RSR одержал победу в классе GT.

5 человек включала в себя команда под руководством Фрица Энцингера, которая в 2011 начала подготовку к возвращению Porsche в класс LMP. С 2015 года команда насчитывает 260 сотрудников, из которых 160 человек работают инженерами.

6 гонщиков в трех спальнях: в Ле-Мане по два гонщика команды Porsche LMP делят для отдыха и сна контейнер, расположенный за боксами. Общий душ есть, а вот спокойствия – нет.

8 мегаджоулей, выдаваемые системой рекуперации на каждом круге Ле-Мана, соответствуют высшей категории, предусмотренной регламентом эффективности. Porsche стала в 2015 году первой и долгое время оставалась единственной командой, которая входила в эту категорию. Важное условие, определяющее путь дальнейшего развития: чем больше 919 использует электрической энергии, тем меньше бензина ему разрешается сжечь.

10 июня 2015 года в 22:00 Нил Яни выехал на первую квалификацию в Ле-Мане. Он проехал круг за 3.16,887 минуты и поставил тем самым рекорд, не превзойденный до сих пор.

12 человек насчитывала строительная бригада, которая 23 мая 2017 года, почти за четыре недели до начала гонки, начала возведение двухэтажного стального ангара за боксами команды Porsche LMP. 30 мая прибыла колонна из восьми фур с гоночными автомобилями и всем необходимым оборудованием. До 4 июня, дня проведения тестов, все было готово.

14 гигабайт информации отправляет каждый 919 в боксы во время гонки.

15 минут до первого старта 919 на гонке в Сильверстоуне: тогда, в 2014 году, руководитель команды Андреас Зайдль выразил свое напряжение в остроумной фразе:

Маленький шаг для человечества, но огромный для Porsche: на стартовой решетке стоят два болида LMP1.

19,9 килограмма весит колесный диск вместе с шиной. Механик Райнер Мюльхойзер снимает колесо одной рукой и другой ставит новое. С тех пор, как он сделал это на первой гонке в Сильверстоуне, это пытаются повторить многие подражатели.

20 часов шла гонка 2014 года, когда болид под стартовым номером 20 вышел в лидеры. Через 20 минут после начала своей последней смены Марк Уэббер за рулем этого автомобиля с номером 20 вернулся в боксы на электротяге: отказал двигатель. Через 20 минут у другого автомобиля под стартовым номером 14 вышла из строя коробка передач.

20:32 показывали часы ночью 9 декабря 2013 года, когда Марк Уэббер впервые сел за руль болида LMP1 и выехал на неизвестную для себя трассу. Тесты в Портимау стали поворотным моментом: первоначальный двигатель V4 для 919 Hybrid отличался сильными вибрациями, и только в декабре проблема была устранена.

10 октября 2014 года, в день тренировок в Фуджи, команда поздравила Брендона Хартли с 25-летием и преподнесла ему подарки. К сожалению, это было сделано на месяц раньше срока.

30 остановок на заправку и 10 остановок для замены шин и смены гонщиков планируются для каждого Porsche 919 Hybrid в Ле-Мане.

54 круга подряд Роман Дюма и Нил Яни находились ночью в ходе Ле-Мана 2016 за рулем автомобиля, который впоследствии стал победителем. Из-за выездов на трассу автомобиля безопасности Дюма провел за рулем больше всего времени из всех пилотов Porsche LMP. Его смена продолжалась с 00:13 до 03:38. Это соответствует продолжительности почти двух Гран-при Формулы-1.

Около 60 процентов энергии, рекуперированной 919 Hybrid, генерируют передние тормоза, и около 40 процентов дает рекуперация энергии отработавших газов.

65 сотрудников команды Porsche LMP участвуют в обеспечении шестичасовых гонок. На 24 часах Ле-Мана их количество возрастает до 90 человек.

90 градусов составляет угол развала цилиндров у двигателя внутреннего сгорания V4 для 919 Hybrid. Однако режим его работы соответствует отвесно поставленному оппозитному двигателю.

В финальной гонке 2015 года в Бахрейне у автомобиля под управлением Тимо Бернхарда/Брендона Хартли/Марка Уэббера сломались оба роликовых рычага привода дроссельной заслонки. Тем не менее три гонщика пришли к финишу и стали чемпионами мира. Этим они обязаны находчивости механиков и мгновенной реакции инженеров: механики с помощью плоскогубцев и кабельных соединителей зафиксировали ролики в положении полного газа, а инженеры практически в реальном времени занимались программированием, что позволило поддержать автомобиль на ходу.

30 ноября 2014 года на финальной гонке сезона в Сан-Пауло Марк Уэббер на 239-м круге попал в самую тяжелую аварию в своей карьере.

После 248 кругов Нил Яни завоевал в Сан-Пауло первую победу для Porsche 919 Hybrid.

395 кругов проехали Эрл Бамбер/Нико Хюлькенберг/Ник Тэнди на своем пути к победе в Ле-Мане 2015 года. Три новичка гонок LMP договорились между собой, что каждый поедет в том темпе, который удобен для него, стараясь при этом избегать столкновений. И если автомобиль выдержит, то подиум будет у них в кармане. Такая стратегия привела к первой победе Porsche в общем зачете с 1998 года.

397 кругов – это самая большая дистанция, которая была когда-либо пройдена в ходе 24-часовой гонки в Ле-Мане. Победителями стали выпускники «школы Porsche» (Тимо Бернхард/Роман Дюма/Майк Рокенфеллер), которые в 2010 году выступали, правда, за Audi. Они проехали 5410,713 км.

Более 400 л.с. составляет мощность двух различных систем рекуперации, преобразующих энергию торможения на передних колесах и энергию выхлопных газов. Нажатием кнопки производится подключение электродвигателя на передних колесах, что временно превращает 919 в полноприводный автомобиль.

Менее 500 л.с. развивает турбированный бензиновый двигатель Porsche 919 Hybrid; он служит для привода задних колес.

919 Hybrid – это единственный автомобиль в классе LMP1, который рекуперирует энергию не только при торможении, но и при разгоне благодаря рекуперации энергии отработавших газов.

1900 год: тогда Фердинанд Порше создал свой первый автомобиль с последовательным гибридным приводом. Он назывался Semper Vivus (что в переводе означает «всегда живой»). Два электродвигателя в ступицах колес (каждый по 20 А при 90 В) и батарея с помощью динамо-машины снабжали два двигателя внутреннего сгорания электрической энергией. В 1901 Порше на своем усовершенствованном прототипе Lohner-Porsche показал абсолютно лучшее время среди всех электромобилей на горной гонке Земмеринг. Затем на его базе была создана малая серия компактных двухместных электромобилей.

Пахнуть могло еще два часа, если бы другой водитель пустил газы,

— так Нил Яни высказался в 2013 году о качестве вентиляции кокпита первого тестового автомобиля.

22 984 переключений («вверх» и «вниз») выполнила коробка передач победоносного Porsche 919 Hybrid во время 24 часов Ле-Мана в 2016 году.

62 000 киловатт-часов электроэнергии рекуперировали Porsche 919 Hybrid в общей сложности на 321 000 километров (тесты и гоночные уикенды с 2013 года) благодаря двум системам рекуперации энергии торможения на передних колесах и энергии выхлопных газов. Если бы 919 был электростанцией, то он смог бы в течение целого года обеспечивать энергией небольшой поселок из 15 домов (в каждом из которых проживает 4 человека).

120 000 оборотов в минуту и больше развивает турбина в выпускном тракте, которая приводит в действие генератор. Для рекуперации энергии выхлопных газов на низких оборотах турбина имеет исполнение с изменяемой геометрией (VTG). А вот турбонагнетатель работает без использования VTG.

128 000 километров проехали различные модели Porsche 919 Hybrid в течение гоночных уикендов (включая тренировки и квалификацию) с 2014 года по конец мая 2017 года.

193 000 километров было дополнительно пройдено с 2013 года в ходе тестов.

243 000 километров проработал без проблем водяной насос 919 Hybrid, прежде чем в 23:13 он неожиданно отказал в ходе гонки в Ле-Мане в 2016 году. В 01:56 Бернхард/Хартли/Уэббер вернулись на трассу с отставанием в 39 кругов.