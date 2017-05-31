BMW тестирует X4 второго поколения
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BMW тестирует X4 второго поколения
Май 31 18:11 2017

BMW X4 нового поколения удалось снять фотошпионам во время испытаний в Европе.

Невзирая на то, что автомобиль замаскирован камуфляжной пленкой, некоторые детали внешности все-таки можно рассмотреть.Bmw X4 2 поколение

Судя по снимкам, опубликованным изданием Autoexpress, кроссовер получил перелицованные фары, новую радиаторную решетку. Изменения коснулись и задней части кузова: номерной знак переехал с крышки багажника на новый бампер, по краям которого расположились трубы выхлопной системы.Bmw X4 2 поколение

Ожидается, что новый X4 будет базироваться на модульной платформе CLAR, благодаря которой кроссовер станет примерно на 100 килограммов легче, но при этом длиннее и, значит просторнее. По предварительной информации, вместе с бензиновыми и дизельными версиями появится и гибридная модификация.Bmw X4 2 поколение

Напомним, что премьера BMW X4 второго поколения намечена в 2018 году. В настоящее время российские покупатели могут приобрести модель первого поколения по цене от 3 140 000 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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