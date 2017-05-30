Toyota C-HR впервые заметили на дорогах России 42

Новый кроссовер Toyota C-HR попал в объектив в России.

Снимки автомобиля были сделаны в Тольятти и размещены в сервисе Instagram. Авторы фото сомневаются, что замеченный Toyota C-HR предназначен для российского авторынка, поскольку на модели были европейские номерные знаки, а руль расположен справа.

Напомним, что производство нового кроссовера на турецком предприятии стартовало в ноябре прошлого года. Ранее сообщалось, что два экземпляра модели добрались до России ради получения ОТТП в Росстандарте и патента на промышленный образец в Роспатенте. Итак, новинка практически готова к выходу на российский рынок. Тем не менее, точная дата начала продаж в России неизвестна.

Стоит отметить, что в документации Росстандарта речь идет о трёх комплектациях кроссовера. В моторной линейке модели будут 1,2-литровый турбодвигатель мощностью в 116 сил, который может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором, и атмосферный двигатель объемом 2,о выдающий 148 л.с. сочетающийся с вариатором.

Вчера в Тольятти наши друзья видели Тойота С-ХР, машина на европейских номерах. #тойотасхр #тольятти #новоститольятти #схр #тойота #toyota #toyotachr A post shared by Toyota C-HR (@chr_club) on May 25, 2017 at 9:49pm PDT

Источник