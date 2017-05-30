Toyota C-HR впервые заметили на дорогах России
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Toyota C-HR впервые заметили на дорогах России
Май 30 14:57 2017

Новый кроссовер Toyota C-HR попал в объектив в России.

Снимки автомобиля были сделаны в Тольятти и размещены в сервисе Instagram. Авторы фото сомневаются, что замеченный Toyota C-HR предназначен для российского авторынка, поскольку на модели были европейские номерные знаки, а руль расположен справа.

Toyota C-HR в России

Фото: instagram.com/chr_club/

Напомним, что производство нового кроссовера на турецком предприятии стартовало в ноябре прошлого года. Ранее сообщалось, что два экземпляра модели добрались до России ради получения ОТТП в Росстандарте и патента на промышленный образец в Роспатенте. Итак, новинка практически готова к выходу на российский рынок. Тем не менее, точная дата начала продаж в России неизвестна.

Toyota C-HR в России

Фото: instagram.com/chr_club/

Стоит отметить, что в документации Росстандарта речь идет о трёх комплектациях кроссовера. В моторной линейке модели будут 1,2-литровый турбодвигатель мощностью в 116 сил, который может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором, и атмосферный двигатель объемом 2,о выдающий 148 л.с.  сочетающийся с вариатором.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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