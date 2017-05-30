Самые удивительные автомобили ЗИЛ 61

12 впечатляющих проектов советской марки ЗиЛ.

Декабрь 2016 года – печальная дата в истории российского автопрома. На Заводе имени Лихачева (ЗиЛ) прекратили сборку автомобилей. В этом обзоре собраны самые интересные и по-настоящему удивительные автомобили, которые были выпущены под этим брендом в разные годы.

Большой микроавтобус Юность вышел в свет в 1959 году. Проектированием этого микроавтобуса занимался классик советского автодизайна Эрик Сабо. С самого начала, работы по этому проекту осуществлялись втайне от руководства ЗиЛа.

Этот микроавтобус, воплощавший в себе идею многоместного автомобиля высокого уровня комфорта, создавался не для простых людей. Разработка была по достоинству оценена в Европе, получив Гран-при на Международной неделе автобусов в Ницце.

В 1961 г. появился ЗиЛ 112с. Он заслуженно считается одой из самых красивых машин советской эпохи. И не случайно – ведь его дизайн перекликается с Ferrari 250 Testa Rossa 1958 года.

Под капотом различных версий этой машины стояли моторы от «Чайки» объёмом 6 и 7 литров. У некоторых из них мощность приближалась к 300 «лошадям». Для этого советского суперкара разработали инновационную система дисковых тормозов.

Экспериментальный снегоход ЗИЛ Э167 выпущенв 1963 году. Модель разрабатывалась специально для освоения Крайнего Севера. Отличительной особенностью машины стали огромные колёса и плоское днище – именно они должны были позволить машине пробираться по сугробам.

Чтобы уменьшить вес машины, колёсные диски изготовили из стеклопластика, были на них и металлические вставки. В задней части кузова располагались два мотора – по 6 литров каждый.

ЗИЛ 4904 ПЭУ-3 – шнекороторный снегоболотоход. Выглядел он для того времени весьма экзотично. По бортам машины тянулись огромные винты-спирали, заполненные полимером. Они должны были повысить плавучесть машины.

Поворачивала машина при помощи фрикционов. В качестве силовой установки использовались два V-образных мотора по 180 л.с. каждый.

6-колёсный вездеход ЗИЛ 49061 «Синяя птица» — настоящий шедевр советского автопрома. Летать он конечно не умеет, а вот плавает отлично. Создавали его специально для поиска космонавтов, возвратившихся с орбиты.

Этот монстр на трёх осях без проблем преодолевал 2-метровые рвы. Под капотом этой машины был установлен 6-литровый движок мощностью 150 л.с. Использовались эти машины так же и в МЧС.

Для модели VMA-30, ЗИЛ представил только два шасси 131 серии. А собирали этот принципиально новый для того времени автомобиль типа пожарной автоцистерны во Франции. Особенностью кузова стали широкие двери, через которые одно временно могли выходить двое пожарных.

Явным недостатком этого автомобиля была его внушительная масса – 120 тонн, большая ширина и при этом слабый двигатель.

Реанимационный автомобиль ЗИЛ Э118КА отличался от более ранних стандартных авто надстройкой на крыше и отсутствием боковых окон. Это было сделано для удобства работы медиков. Правда, создано было всего несколько таких машин. Увидеть этот автомобиль можно в советском фильме «ТАСС уполномочен заявить».

Вездеход ЗИЛ 3906 «Аэрол» собрали в единственном экземпляре в 1978 году. Он был предназначен для трудонопроходимых ландшафтов – водных преград, болот и снежной целины. В этой модели пневмокатки заменили традиционные железные гусеницы, что позволило существенно снизить давление на грунт. На машине был установлен двигатель ГАЗ-71.

Под названием ЗИЛ 113Г «Чебурашка» в 1979 году «ЗиЛ» выпустил серию автомобилей на агрегатах правительственных «ЗиС». На шасси от лимузинов устанавливалась кабина 131-ой серии, но при этом её модифицировали для грузовой платформы.

Машины предназначались для транспортировки топлива во время тестовых пробегов прототипов авто для ЦК партии. Этот грузовик был оснащён мотором в 300 лошадиных сил и мог развивать скорость до 170 км\ч.

Представительский седан ЗИЛ 4102 создавался по заказу первого президента СССР Михаила Горбачёва. В народе два первых экземпляра называли «Мишка» и «Райка». Идеи лучших образцов техники того времени: Rolls-Royce Silver Spirit и Cadillac Fleetwood, использовались при создании этого автомобиля. Увы, Горбачёву машина не понравилась, и проект забросили на полку.

В период «гласности и перестройки» «ЗиЛ» выходит на международную спортивную арену – автомобили принимают участие в гонках. И стоит отметть, добиваются неплохих результатов. Гоночные «ЗиЛы» получили движки Caterpillar мощностью в 900 л.с. Благодаря этому 5-тонный тягач ЗИЛ 4421S/SE без проблем разгонялся до «сотни» за какие-то 5 секунд.

Проект ЗИЛ 3901С1 «Каратель» долгоое время был известен под названием «Клоп». Первый полноразмерный макет представили в 2009 году, но только в 2015 году лет уже готовую машину показали президенту. Первоначально планировалось, что эта машина станет конкурентом дакаровскому КАМАЗу, но на самом деле этот бронированный монстр попал в элитные отряды спецслужб. Движок у «Карателя» как раз от КАМАЗа — V8 турбодизель.

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