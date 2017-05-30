Новый Tiguan и California представлены на Volkswagen Festival 36

На прошедшем Volkswagen Festival показаны модели нового поколения.

В минувшие выходные в парке Яхрома состоялся одиннадцатый ежегодный Volkswagen Festival, получивший в этом году название VAGBURG Festival. Volkswagen представил на фестивале легковую модель Tiguan нового поколения, а также популярный кэмпер – California 2.0 TDI с 7-ступенчатой коробкой DSG и полным приводом 4MOTION.

Для Tiguan предлагается новая линейка двигателей, состоящая из четырех бензиновых двигателей (Euro 6) – 1.4 л (125 л.с.), 1.4 л (150 л.с.), 2.0 л (180 л.с.), 2.0 л (220 л.с.) и одного дизельного двигателя (Euro 5) — 2 л (150 л.с.). Новый Tiguan представлен в трех комплектациях — Trendline, Comfortline и Highline. Доступны дорожная и внедорожная модификации, с различным углом въезда и разной геометрической проходимостью.

Экстерьер нового кроссовера марки стал еще динамичнее, уже в стандартной комплектации модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, черными рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями и передними противотуманными фарами с поворотной подсветкой. Для Volkswagen Tiguan в комплектации Comfortline и Highline доступна панорамная крыша со сдвижным люком и фоновой подсветкой, а также светодиодные фары. В зависимости от комплектации, Tiguan может предложить хромированную отделку элементов экстерьера и светодиодные задние 3D-фонари.

Масса нового Tiguan уменьшена на 50 кг по сравнению с предшественником, при этом существенно увеличилось пространство в салоне и багажном отделении автомобиля.

Максимальный объём багажника Volkswagen Tiguan второго поколения составляет 615 литров, а при сложенных спинках задних сидений объём увеличивается до 1655 литров.

С точки зрения безопасности новый Tiguan оборудован на высшем уровне: модель имеет активный капот с системой защиты пешеходов, систему контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking, систему распознавания усталости водителя, электронную систему стабилизации (ESP), антиблокировочную систему (ABS) c функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронную блокировку дифференциала (EDL), а также боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки.

В сегменте коммерческих автомобилей марка Volkswagen представила на фестивале модель California Ocean 2.0 TDI (180 л.с.), исполненную в эксклюзивном сочетании белого и красного цветов, с автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом 4MOTION на основе многодисковой муфты, а также Amarok, показавший свои возможности в преодолении препятствий на мобильных тренажерах, имитирующих бездорожье, и Multivan, доступный для выездного тест-драйва.

Специальным гостем марки стал московский фотограф, путешественник, журналист и шеф-повар молодежного кафе «Юность» Иван Шишкин, который приехал на мероприятие на стильном 180-сильном дизельном Multivan, чтобы угостить гостей фестиваля ароматной басмой и хот-догами со свиным животом.

Гости мероприятия могли проконсультироваться с официальными дилерами марки по интересующим вопросам. Партнеры фестиваля подготовили специальные программы для участников мероприятия, а также в рамках Volkswagen Festival поклонники марки смогли принять участие в конкурсах, викторинах, флешмобах и автошоу.