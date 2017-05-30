На аварийных дорогах Подмосковья ограничат скорость 65

С 15 июня скорость на региональных дорогах Подмосковья ограничат до 50 км/ч, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новый предел скорости установят на десяти аварийных автодорогах регионального значения в 168 населенных пунктах. В списке будут: Пятницкое шоссе, Егорьевское, Можайское, Старосимферопольское, Каширское, Носовихинское, Рогачевское, шоссе «Москва-Жуковский», «Щелково-Фряново» и Волоколамское шоссе.

Ограничение максимально разрешенной скорости в населенных пунктах на десяти наиболее аварийных региональных трассах до 50 км/ч направлено на снижение количества погибших в ДТП. Почти 40% человек погибает в ДТП именно в населенных пунктах. При этом, основными видами нарушений являются наезды на пешеходов и встречное столкновение транспортных средств,

— отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

В рамках безопасности дорожного движения на дорогах Подмосковья также дополнительно установят комплексы фото и видеофиксации. В текущем году планируется установить более 1000 стационарных и 200 передвижных камер.

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