Как финн в Сибири тестировал легендарную «Буханку» 78

Финский журналист в течение восьми месяцев испытывал ульяновскую «буханку» — УАЗ-2206 в Сибири.

Российская Газета опубликовала статью , о том, как журналист финского издания Helsingin Sanomat Юсси Конттинен в течение восьми месяцев тестировал ульяновскую «буханку» — УАЗ-2206 — в условиях Сибири и узнав об автомобиле практически все. Он не скрывает, что недостатков у легендарной советской модели более чем достаточно, но при этом называет ее «настоящим сибирским» и «хорошим семейным» автомобилем.

Конттинен, вместе с семьей отправился в Сибирь, для того чтобы написать книгу, и систематически отправляет в редакцию интереснейшие материалы. Он пишет, о якутах и их традициях, о том, как в суровых условиях жутких морозов выживают люди и животные, о разработках алмазов и страшной дороге от Магадана до Якутска.

Решив с головой погрузиться в местные реалии, Юсси не стал прислушиваться к советам приобрести японский внедорожник, а нашел для поездок УАЗ выпущенный в 2013 году — с «лифтованным» кузовом, светодиодными фонарями на переднем бампере и «секретками» на блестящих дисках. Оказывается, о такой покупке он мечтал еще на родине, где «буханки», какое-то время действительно служили в армии.

Автомобиль обошелся в 5 тысяч евро. Тысячу Конттинен моментально израсходовал на починку замеченных им дефектов. Остальные проявили себя постепенно. В частности, у машины часто ломались дверные ручки, так что выходить из нее порой приходилось через заднюю дверь, нередко подводила и электроника.

«Езда по городу дается не так легко. Сдавать назад в тесных местах — непростая задача. Когда переключаешь скорости и выжимаешь сцепление, основательно прокачиваются мышцы», — пишет Конттинен.

Легкая ирония неоднократно замечается в его тексте.

«УАЗ — настоящая семейная машина. Дети с энтузиазмом вскрикивают, когда она подпрыгивает в ямах на своей немыслимой подвеске. Сиденья можно вынуть — и везти в автомобиле мебель или всю семью в лежачем положении»,

— отмечает финн.

Среди положительных качеств «буханки» журналист прогнозируемо называет ее проходимость и «чувство безопасности».

«Дорожный просвет около 30-50 сантиметров, 112 лошадиных сил — и машина способна выбраться из любой ямы»,

— утверждает Юсси.

Убедиться в этом ему довелось на собственном опыте, в ходе поездки к знаменитым Ленским столбам по замерзшей реке.

«УАЗ без проблем преодолел все препятствия, и иностранный водитель даже помогал местным, чьи западные автомобили увязли в грязи»,

— с гордостью вспоминает журналист.

Любопытно, что «буханкой» научилась управлять и жена Конттинена, удивляя местных жителей.

«Ее вид за рулем вызывает восхищение у окружающих, ведь УАЗ в России — исключительно мужской автомобиль»,

— отмечает автор.

«Спустя восемь месяцев пользования я могу сказать, что этот автомобиль был хорошим выбором. Настолько хорошим, что мне даже порой жалко оставлять его в Сибири…»

— признался Юсси Конттинен.