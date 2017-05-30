Что делать, если на автомобиль упало дерево?
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Что делать, если на автомобиль упало дерево?
Май 30 19:55 2017

Если вы не в лесу и припарковали свой автомобиль в черте города или, двигаясь по трассе, вы попали под дерево, есть реальный шанс взыскать денежные средства на восстановление автомобиля.

Главное – разобраться, кто виноват и что делать в этом случае. Ответственность за спил аварийных деревьев и их вывоз лежит на балансодержателе территории, то есть ответственность за вред, причиненный упавшим деревом, также возлагается на организации, на балансе или эксплуатации которых находятся данные объекты озеленения.

Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративную функцию деревьев и обрезке ветвей в кронах. Но чаще всего владельцы автомобилей все же оставляют их во дворе собственного дома. Если Вы живете в доме государственного, муниципального жилищного фонда, то наймодатель (государственный или муниципальный орган) обязан обеспечить надлежащее содержание придомовой территории и с этой целью осуществлять систематический уход за зелеными насаждениями.

Ураган в Москве 2017 дерево упало на автомобиль

Фото alevtia_d

Если дом находится в частной собственности, то ответственность за содержание придомовой территории несет его владелец.

Говоря простым языком, в такой ситуации автовладельцу необходимо доказать, что упавшее на его машину дерево не является следствием несчастного случая, а представляет собой следствие систематического бездействия ответственных (виновных) лиц.

Как это делается? С удовольствием!!!

Для начала вызовите по номеру 112 компетентные органы (ГИБДД, МЧС и т.д.) для составления Акта о происшествии. Это самый важный документ для дальнейших споров.

Далее вызовите наших экспертов (495 799 09 48), которые исследуют фрагменты дерева, сделают забор образцов и спилов, которые также приобщат к заключению о состоянии дерева, о причинах его вала (т.е. фактически покажут пальцем кто виноват) и, естественно, составят калькуляцию на ремонт автомобиля.

Ураган дерево упало на автомобиль

Фото evgen_k30

Данное комплексное независимое экспертное заключение даст вам возможность подать в суд и взыскать ущерб. Одним из главных плюсов экспертного заключения такого формата является тот аспект, что в нем уже содержатся ответы на все вопросы, интересующие Судью, который в итоге вынесет решение в вашу пользу, цитируя в нем выводы наших экспертов.

Остались вопросы – пройдите по ссылке.

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  Article "tagged" as:
ГидрометцентрДеревоДТПМоскваПовредил автомобильСтихияУраган
  Категории:
Как это сделано?слайдер
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Автор

Дмитрий Редюшев
Дмитрий Редюшев

юрист, автоэксперт-техник

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