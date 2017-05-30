BMW показала заряженное купе M8 11

После официального дебюта прототипа купе 8-Series компания BMW показала фото и видео «заряженной» версии M8 .

На снимках и видеозаписях BMW M8 скрывается под маскировочным камуфляжем, однако есть возможность рассмотреть некоторые детали . У модели более грозный внешний вид который придается новой радиаторной решеткой, большими воздухозаборниками, более агрессивной передней панелью, а также задним спойлером и спортивной выхлопной системой с четырьмя трубами.

Информацию о технических характеристиках новинки производитель не раскрывает . Предварительно, автомобиль оснастят 4,4-литровой V-образной восьмеркой мощностью 600 сил. Официальная презентация модели состоится в конце нынешнего года.

В BMW заявили, что на основе «заряженного» M8 будет разрабатываться гоночная машина M8 GTE, которую презентуют в следующем году.