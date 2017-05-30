Автомобиль Toyota никуда не полетит 21

Наша страна спала сегодня спокойно до тех пор пока не узнала, что Toyota решила смастерить собственный самолет.

Вообще-то ничего необычного в этом нет. В свое время Citroen сделал вертолет, Subaru всегда намекала на то, что то ли в космосе, то ли у нее подводная лодка, то ли вертолет, то ли самолет, но что-то авиационное точно есть. Honda Jet уже летает, это нормальный коммерческий проект, поэтому почему бы Toyota не полетать. Toyota уточнила, что речь не идет о том, что будет боевая авиация ВВС, как это в свое время было у шведов с Saab. Нет, это будет обычный летающий автомобиль. На него есть патент, есть инженеры.

Чем сказка отличается от реальности? В сказке по-щучьему велению печка взяла и поехала. А в реальности должен быть бизнес-план, финансирование и даты. Новость о том, что Toyota собирается сделать летающий автомобиль содержит эти два важный параметра. В 2019 году оно уже будет летать, а в 2020 году в Токио откроется олимпиада, факел будет зажжен Toyota. Она долетит сверху, имитируя Карлсона, зайдет на первый круг, пыхнет пьезозажигалкой и вот она олимпиада. И все прочтут на борту этого Карлсона — Toyota, после чего она тихо спокойно сдуется и уедет на своих четырех колесиках под шумные аплодисменты собравшихся.

На все про все финансирование 40 миллионов. Как вы думаете за 40 миллионов Toyota многое может построить? Если долларов, то да, а на самом деле это йен, поэтому в пересчете по курсу это 350 тысяч долларов.

Что можно сделать за 350 тысяч долларов?! Ничего. 350 тысяч долларов это зарплата максимум трех средненьких инженеров за один год. Из этого следует, что никакая Toyota никуда не полетит.

Да, есть патент, что-то с четырьмя винтами существует, но это обычный коптер, поэтому если вдруг надо будет действительно на олимпиаду такое впечатление произвести, то поедут в магазин купят коптер, тем более финансирование 350 тысяч. Это будет довольно большой коптер, напишут на нем, что это Toyota, она прилетит, все, что нужно зажжет, а потом нормально удалится. Человека там не будет. Кто же будет японцем живым рисковать? Из Китая тоже никого в аренду не возьмут, китайцы в этом отношении ребята несостоятельные.

Нет, ничего кроме игры на трендах. Кто-то где-то потихонечку слышал, видел или читал о том, что существует автомобили, которые летают. Toyota тоже должна быть в этом тренде. У нее что-то куда-то тоже обязательно полетит, а на самом деле никому это не нужно. Toyota в этом отношении очень показательна, она регулярно подбирает всякие брошенные ей под ноги приманки, цепляется зубами, начинает после этого тратится всерьез и как ни странно достигает результата.

У японцев есть такая черта — они люди без фантазии, они не могут сами всерьез в прорыв пойти, изобрести что-то, но доработать чужую идею, огранить бриллиант они в состоянии. Берут алмаз из него пилят, пилят после получается что-то достойное.

Как в свое время американцы блистательно поиздевались над Toyota, кинув с свободное обращение патент на никому не нужный гибрид. Идея тупиковая абсолютно. Еще Loader Porsche в начале 20 века показал несостоятельность этой идеи, хотя Фердинанд Порше был человеком довольно активным, талантливым и инженерно успешным у него эта штука ездила, ползала и была первым гибридом на планете Земля. Хотя, понятно, что китайцы до этого веков за 30 тоже сделали гибрид, он у них был на батарейках, но потом не сложилось. У китайце всегда так они первые во всем, кроме реальных каких-то дел.

Идея гибрида она была настолько тупиковая, что американцы обсосав ее кинули в свободное обращение патент и любой желающий мог купить, пришла Toyota и купила. Сделали первое поколение Prius, которое было коммерчески полностью провальным. Американцы потерли ручки и сказали, что прекрасно взяли и заставили японцев потратить деньги на то, что не нужно, не интересно никому. Но японцы то упорные, а Toyota очень стабильная компания, поэтому пошла на второй круг и сделала второе поколение Toyota Prius оно вышло в ноль.

Третье поколение стало рентабельным, после чего американцы увидев то количество наработок, которые спокойно в обращении выстроились к японской работе, пришли и забрали все, что им было нужно за чужой счет. Во-первых, раскрутка подобного явления во всем мире на деньги Toyota стали внимательно относится к идеи гибридизации, а во-вторых, все остальные патенты, которые реализовались в конкретной технологии. Американцы щелкнули пальцами и не потратив серьезных денег получили сразу возможность сделать Opel Ampera, Chevrolet Volt.

После чего спокойно сказали: «Toyota спасибо!» и кинули следующую дохлую кошку. Дохлая кошка была зубами подхвачена называется она летающий автомобиль.

Теперь Toyota будет упираться. Через какое-то время вполне возможно, что она прозреет и поступит как Volkswagen.

Концерн Volkswagen на прошлой неделе тоже имея сроки, бизнес-план, финансирование, целый отдел отказалась от затеи с 10ти ступенчатым DSG. Хотели сделать коробку автомат, заявили, что 10ти ступенчатость это очень инновационо, перспективно и нанотехнологично, работали, имели сроки и обязательства, отчитывались на собраниях, потом сказали, что это тупик, отказались от идеи, перестали выбрасывать деньги на ветер. Единственный готовый макет, практически прототип, разобрали и выкинули в помойку. Все. Осталось только воспоминание о том, что Volkswagen над этим работал.

Apple тоже ведь лез на дерево, пытался расстаться с хвостом, оброс зубами колесами и уже куда-то как-то ехал потом это отдел разогнал, финансирование прекратил, сказал глупости все это, никому это не нужно.

Toyota в этом отношении более упорная. Они будут делать подобные автомобили, они вполне возможно, что не откажутся. Пройдет, наверное, период времени более длительный, чем олимпиада в Токио и это вполне возможно состоится уже где-нибудь на уровне Северной Кореи на чемпионате мира по футболу.

Toyota если вовремя не одумается, она добьется успеха, но это будет никому не нужно, спрос на подобные изделия относителен, что является серьезным сдерживающим фактором. В Москве, например, летающий автомобиль при помощи средств ПВО в виде обугленных обломков и обжаренных трупов спокойно приземлят где-нибудь на дальний подступах, потому как у нас в небе летать нельзя. Есть еще очень много стран, где летать тоже нельзя никому.

Летать можно над Африкой, там правда нет инфраструктуры, летать можно над Монголией над пустыней, на дозаправку будешь заходить год. В остальных территориях летающие автомобили никому не нужны, вообще никому не нужны.

Летают они плохо, когда они имитируют из себя самолет, им нужна полоса для разгона и для торможения, когда они изображают из себя вертолет они и остаются вертолетом, а никак не автомобилем, но получают такое техническое усложнение, что уже непонятно:

зачем нужно иметь два в одном это плохой автомобиль и плохой вертолет? Поэтому спроса на подобные изделия нет.

В отличии от попыток влезь в ту тему, в которой пока еще не все изобретено. Человечество тем и отличается, что оно ставит регулярно задачи себе не по рангу. Когда нужен прорыв, идеи, которых еще не было, тогда высасывается из пальца любая совершенно идиотская задача и человечество всерьез достигает результатов.

На рубеже 19 века полет в космос это была не просто сказка, это был анекдот можно было поиронизировать по этому поводу, но в космос то полетели. Идея поначалу казалась абсурдной настолько, что даже не обсуждалась. В начале 20 века всерьез наука говорила о том, что изобретать больше нечего, а энтузиасты не верили и говорили, что это еще возможно.

Человечество ставит себе задачу, достигает результата и иногда побочными и косвенными эффектами пользуются все остальные в не зависимости от того, ради чего была изначально сформулировала эта идея. Когда американцам понадобилось в космос полетать, они полетели с опозданием после нас, но результат какой? Современная кибернетика, когда на столе каждого из нас есть компьютер, у остальных в кармане по три планшета и айфона.

Это следствие именно американской космической программы. Следствие нашей космической программы это нанесение ядерного удара с довольно высокой точностью. Даже не смотря на наш ГЛОНАСС, который ошибается, это уже не так важно, попадем все равно в супостата, но населению с этого практически ничего. У американцев чуть по другому.

Когда Япония берется за никому ненужную идею летающего автомобиля, она может быть и никуда не полетит, но чисто технологически они действительно получат с этого дивиденды. Toyota имеющая возможность потратить огромное финансирование на ветер, начиная от 350 тысяч зарплата трех инженеров, а потом приходят к такому результату, который нас с вами восхитит, такое тоже вполне возможно.