Volkswagen наградил победителей конкурса «Лучший дилер — 2016»
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Volkswagen наградил победителей конкурса «Лучший дилер — 2016»
Май 29 14:01 2017

На протяжении 2016 года дилерские центры и их сотрудники боролись за звание лучших в различных категориях.

В конкурсе приняли участие 115 дилеров, успешно реализующие автомобили Volkswagen на российском рынке более двух лет. Два дилера и шесть специалистов получили звание лучших.

Оценка участников проводилась по результатам исследования качественных и количественных данных, среди которых: число проданных автомобилей, общая удовлетворенность покупкой и обслуживанием и другие показатели.

Volkswagen, лучший дилер-2016

Два дилера были названы лучшими в следующих номинациях:

  • «Лучший дилер двух столиц» – Фольксваген Центр Германика (г. Москва);
  • «Лучший региональный дилер» – Фольксваген Центр Брянск.

Шесть сотрудников дилерских предприятий названы лучшими в следующих номинациях:

  • «Лучший директор, дилеры двух столиц» – Федюшкин Александр Фольксваген Центр Германика (г. Москва);
  • «Лучший директор, дилеры российских регионов» – Маренич Денис, Фольксваген Центр Брянск;
  • «Лучший руководитель отдела продаж, дилеры двух столиц» – Ляпота Александр (Фольксваген Центр Германика, г. Москва);
  • «Лучший руководитель отдела продаж, дилеры российских регионов» – Наталья Емельяненко (Фольксваген Центр Брянск);
  • «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания, дилеры двух столиц» – Михаил Акимов (Фольксваген Центр Подольск, Московская область);
  • «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания, дилеры российских регионов» – Александр Исупов (Фольксваген Центр Брянск).

Награждение победителей состоялось на ежегодной дилерской конференции в Шанхае. Награды победителям вручили Пьер Бутен, глава марки Volkswagen в России, а также руководитель отдела продаж Елена Смигановская, руководитель отдела послепродажного обслуживания Денис Воробьёв и руководитель отдела развития бизнеса и дилерской сети Петр Зайчек.

Дилерская сеть марки Volkswagen на сегодняшний день насчитывает 131 предприятие в 75 городах России.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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