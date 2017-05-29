Volkswagen наградил победителей конкурса «Лучший дилер — 2016»

В конкурсе приняли участие 115 дилеров, успешно реализующие автомобили Volkswagen на российском рынке более двух лет. Два дилера и шесть специалистов получили звание лучших.
Оценка участников проводилась по результатам исследования качественных и количественных данных, среди которых: число проданных автомобилей, общая удовлетворенность покупкой и обслуживанием и другие показатели.
Два дилера были названы лучшими в следующих номинациях:
Шесть сотрудников дилерских предприятий названы лучшими в следующих номинациях:
Награждение победителей состоялось на ежегодной дилерской конференции в Шанхае. Награды победителям вручили Пьер Бутен, глава марки Volkswagen в России, а также руководитель отдела продаж Елена Смигановская, руководитель отдела послепродажного обслуживания Денис Воробьёв и руководитель отдела развития бизнеса и дилерской сети Петр Зайчек.
Дилерская сеть марки Volkswagen на сегодняшний день насчитывает 131 предприятие в 75 городах России.
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