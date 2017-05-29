Volkswagen Amarok стал победителем премии ТОП-5 Авто 2017 4

Amarok обошёл конкурентов других марок в категории «Лёгкий коммерческий автомобиль/пикап» и впервые стал лауреатом премии ТОП-5 Авто 2017.

Перед жюри премии стояла важная задача – выбрать лучшие автомобили, представленные на российском рынке. Победителем в номинации «Лёгкий коммерческий автомобиль/пикап» стал Volkswagen Amarok.

На протяжении нескольких месяцев экспертная коллегия из более 40 известных журналистов оценивала каждый из представленных автомобилей по наиболее важным для потребителей критериям: соотношение цены и качества, дизайн, технические инновации, комфорт и практичность.

Из более чем 70 автомобилей, коллегия жюри выбрала лучших в каждой из 6 номинаций. Одним из победителей стал Volkswagen Amarok, которому удалось обойти FIAT Fullback, Isuzu D-Max, Renault Kangoo Z.E. и ГАЗель NEXT Микроавтобус, представленных в номинации «Лёгкий коммерческий автомобиль/пикап».

«Мы очень рады, что в этом году эксперты отдали голоса Volkswagen Amarok. Это автомобиль, способный выполнять очень широкий спектр задач. Теперь его универсальность гармонично сочетается с премиальным оснащением и непревзойдённой мощностью, которую обеспечивает новый трёхлитровый дизельный двигатель V6»,

– заявил Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили.

Новый Volkswagen Amarok представляет собой воплощение мужского характера: выразительный дизайн, непревзойденная практичность, огромный запас прочности и современное оснащение. В его основе лежит рамная конструкция, которая идеально дополняется мощными и тяговитыми двигателями, системой постоянного полного привода 4MOTION и роботизированными коробками передач.

В России двигатель V6 представлен в самой мощной версии – 165 кВт (224 л.с., 500 Нм) и устанавливается только на топовые комплектации пикапа (Highline и Aventura). Кроме впечатляющего разгона до 100 км за 7,9 с (максимальная скорость до 193 км/ч), эта версия мотора отличается наличием режима «overboost», что кратковременно увеличивает мощность V6 до 244 л.с, а момент – до 550 Нм.